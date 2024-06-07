Ютуберу предъявили обвинение за стрельбу по Lamborghini фейерверками с вертолета

Американскому видеоблогеру Алексу Чою (Alex Choi) выдвинули федеральные обвинения после размещения видео на YouTube, на котором две женщины стреляют фейерверками из вертолета, нацеленного на Lamborghini. Блогер с почти 1 млн подписчиков обычно размещает видео, посвященные автомобилям.

В июне 2023 года Чой нанял пилотов вертолетов и операторов беспилотников для съемки «сумасшедшего, бурного шоу фейерверков», где можно увидеть двух женщин, стреляющих пиротехническими средствами в Lamborghini с борта вертолета.

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4 июня 2024 года против Алекса Чоя было возбуждено уголовное дело, предъявлено федеральное обвинение и выдан ордер на арест за «размещение взрывного или зажигательного устройства на летательном аппарате». Хотя он лично не снимал фейерверк, в жалобе на инцидент говорится, что есть вероятные основания полагать, что Чой совершил преступление, поскольку он несколько раз признался на видео, что был идейным организатором съемки.

По следам шин от дрейфующего Lamborghini следователи установили, что видео было снято на участке сухого озера Эль-Мираж в Калифорнии, который считается федеральной собственностью. FAA (Федеральное авиационное управление США) лишило лицензии пилота вертолета — высота, на которой он летел, и фейерверки создавали опасность.

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Источник: Dexerto