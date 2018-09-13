«Фильмов нет»: Apple может удалить купленный контент из библиотеки iTunes без компенсации стоимости

Мы уже привыкли к тому, что владельцы магазинов приложений могут удалять некоторые приложения, если посчитают их опасными или нарушающими условия использования. Но как оказалось, пользователи могут лишиться и других цифровых продуктов, купленных через сервисы цифровой дистрибуции.

Так, один из пользователей iTunes в како-то момент не обнаружил у себя в библиотеке контента сразу трёх фильмов, которые он купил ранее. Он обратился с этой проблемой в службу поддержки iTunes и получил короткий, но печальный ответ. Фильмов нет. И денег тоже нет.

«О, да, эти фильмы больше недоступны. Спасибо, что купили их», — было сказано в ответе службы поддержки.

Возвращать деньги за купленный товар в iTunes отказались. Зато предложили компенсацию, но не совсем равноценную потерянному. Во-первых, пользователю предложили два фильма вместо трёх. Во-вторых, фильмы предлагались на условиях временного проката, а не постоянного владения.

Me: Hey Apple, three movies I bought disappeared from my iTunes library.

Apple: Oh yes, those are not available anymore. Thank you for buying them. Here are two movie rentals on us!

Me: Wait… WHAT?? @tim_cook when did this become acceptable? pic.twitter.com/dHJ0wMSQH9 — Anders G da Silva (@drandersgs) 10 сентября 2018 г.

Естественно, пользователь был неудовлетворён таким ответом и продолжил переписку со службой поддержки. Он получил новые ответы, из которых следовало, что фильмы удалены из библиотеки iTunes по требованию контент-провайдера. iTunes в данном случае выступал лишь в качестве витрины магазина, а не владельца контента, потому не несёт ответственности за действия других компаний. И покупка в таком случае не предусматривает возможности компенсации.

Иными словами, в магазине цифровой дистрибуции пользователь покупает лишь лицензию на просмотр фильма, которая в любой момент может быть аннулирована без возврата стоимости. Потому, для сохранности возможности и далее смотреть купленные фильмы, следует приобретать старые добрые физические носители с контентом.

Источник: slashfilm