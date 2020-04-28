«Фильмы, сериалы, самообразование»: Viber выяснил, чем украинцы занимаются на карантине





Согласно исследованию Viber на карантине украинцы чаще всего проводят время за просмотром фильмов и сериалов, на втором месте по популярности — обучение в онлайне.

Уже больше месяца по всей территории Украины объявлен режим строгого карантина в связи с мировой пандемией COVID-19. Большинство граждан придерживаются режима самоизоляции, из-за чего у них появилось больше свободного времени. Viber провёл опрос среди украинских пользователей приложения о том, как они проводят свой карантин. Опрос проходил в официальном сообществе Viber в Украине, всего в нем приняло участие более 85000 пользователей.

Согласно полученным результатам, практически половина опрошенных (44%) чаще всего проводит свой досуг за просмотром фильмов и сериалов. 11% использует свободное время для обучения с помощью образовательных онлайн платформ. 9% пользователей Viber в Украине на карантине преимущественно уделяют внимание освоению кулинарного навыка, 7% — рисованию, 4% — игре на музыкальных инструментах, 7% — изучению иностранных языков. 8% в основном занимаются спортом на онлайн-занятиях. Также на досуге некоторые стали больше уделять времени чтению электронных книг (6%), посещению виртуальных выставок, музеев и картинных галерей (2%), а также прослушиванию спектаклей и концертов через онлайн-трансляцию (2%).

Также за время карантина увеличилась и активность украинцев в приложении. Пользователи стали отправлять друг другу на 21% больше сообщений, при этом число видеосообщений возросло на 207%. Количество аудиозвонков между двумя пользователями выросло на 25%, а групповых конференций – на 292%. Украинцы также больше просматривают сообщества — число таких просмотров увеличилось на 74%, число «лайков» — на 133%.

Напомним, что вскоре мессенджер Viber добавит исчезающие сообщения в обычные чаты для повышения конфиденциальности переписки.

Источник: Viber