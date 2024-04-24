В Google передумали — файли cookie в браузері Chrome не вимкнуть як мінімум до 2025 року

Google відклала свій план щодо поступового вилучення файлів cookie для всіх користувачів Chrome. Ще кілька місяців тому пошуковий гігант планував припинити використання сторонніх файлів cookie до середини 2024 року. Але тепер Google відклала цей крок мінімум до 2025 року.

Alphabet заявила в блозі, що вона все ще працює з рекламною індустрією та регуляторами (включаючи Управління з питань конкуренції та ринків Великобританії, яке проводить перевірку практик Google) над цим планом. Google заявила, що сподівається усунути сторонні файли cookie на початку наступного року за умови, що зможе домовитися з регуляторами.

«Ми усвідомлюємо, що існують постійні проблеми, пов’язані з узгодженням різноманітних відгуків від галузі, регуляторів і розробників, і продовжуватимемо тісно співпрацювати з усією екосистемою», — заявили в компанії.

Google обговорює з видавцями, маркетологами та регуляторами свій план щодо заміни файлів cookie. Зазвичай маркетологи використовують ці файли для відстеження активності людей в Інтернеті та адаптації реклами відповідно до ініціативи, відомої як Privacy Sandbox.

Рішення Google поступово відмовитися від файлів cookie повторює кроки Apple, яка сколихнула ринок цифрової реклами у 2021 році, обмеживши доступ рекламодавців до даних користувачів у своїй операційній системі. Але в той час, коли технічні гіганти стикаються з посиленням антимонопольного контролю, деякі експерти стурбовані тим, що Google, відмовившись від файлів cookie, може збільшити свою владу на ринку цифрової реклами, де вона вже відіграє домінуючу роль.

Джерело: bloomberg

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