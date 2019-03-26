Флагманский камерофон Huawei P30 Pro ожидаемо возглавил рейтинг DxOMark

Камера представленного сегодня смартфона Huawei P30 Pro признана экспертами DxOMark лучшей на рынке на текущий момент, она возглавила рейтинг. Устройство получило общую оценку на уровне 112 баллов, опередив на 3 балла камеры устройств Huawei Mate 20 Pro, P20 Pro и Samsung Galaxy S10 Plus. Если же оценивать только фотографические возможности, то новый флагман установил новую планку на недосягаемом уровне 119 баллов.

Столь впечатляющее количество баллов присвоено, в основном, благодаря высококачественному увеличению и эффекту боке. Эти возможности реализованы посредством новых аппаратных решений в смартфоне: перископу и 3D ToF сенсору. Данная камера с увеличением изображения стала лучшей на рынке. Этому поспособствовали не только перископ, но и технология супер-разрешения, объединяющая данные, поступающие с нескольких сенсоров. Эта же технология используется и для реализации эффекта боке, который также оказался лучшим на рынке.

Кроме того, камера обеспечивает отличный результат при съёмке в условиях слабой освещённости. Хорошая детализация при низком уровне шумов сохраняются при съёмке в любых условиях освещения, включая чрезвычайно слабое освещение и контровое освещение. Работа автофокуса и вспышки также удостоились похвалы. Вместе с тем, камера Huawei P30 Pro оказалась не совсем идеальной. У неё оказался более узкий динамический диапазон по сравнению с Mate 20 Pro, а цветопередача иногда может быть не совсем точной.

В записи видео камера Huawei P30 Pro оказалась не столь хороша, как при съёмке фотографий, в этом наборе тестов она набрала 97 баллов – на уровне Mate 20 Pro и на один балл меньше по сравнению с P20 Pro. Комбинация оптической и электронной систем стабилизации изображения позволяет устранить тряску. Съёмка в условиях слабого освещения достаточно хороша (хотя шумы всё же заметны). Но цветопередача снова подводит, и иногда наблюдаются проблемы со стабильностью частоты кадров.

32-мегапиксельная камера для автопортретов Huawei P30 Pro получила общий балл на уровне 89. Это заметно больше результатов Huawei Mate 20 Pro (75) и P20 Pro (72). Хотя назвать её лучшей на рынке всё же не получится, так как фронтальная камера Samsung Galaxy S10 Plus продемонстрировала более высокий результат (96).

Фронтальная камера может похвастаться отличным динамическим диапазоном и хорошими результатами при съёмке в условиях слабой освещённости. Режим боке также хорош, хотя его активация приводит к сужению динамического диапазона. Но уровень детализации фронтальной камеры не самый лучший.

Источник: gsmarena и DxOMark