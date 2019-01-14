Flexgate: У ноутбуков MacBook Pro 2016 и новее нашлась новая массовая проблема с дисплеем

Владельцы ноутбуков Apple MacBook Pro столкнулись с новой проблемой. И она носит массовый характер. Фактически, рано или поздно с ней может столкнуться каждый пользователь MacBook Pro модельного ряда 2016 года и новее.

Проблема заключается в том, что со временем при открытии ноутбука перестаёт работать дисплей. Сообщения об идентичной неисправности появляются на различных форумах (MacRumors, Apple, Reddit). Даже был запущен специальный сайт, посвящённый проблеме Flexgate.

Отмечается, что при ежедневном использовании ноутбука и открытии крышки дисплея более чем на 90 градусов (типичное открытие) со временем начинают проявляться проблемы в работе подсветки (неравномерность подсветки в нижней части экрана), а затем дисплей и вовсе перестаёт работать – подсветка полностью пропадает. Причина заключается в том, что в Apple решили использовать короткий кабель дисплея. И при открытии крышки дисплея более чем на 90 градусов этот кабель натягивается и начинает перетираться. До определённого момента прочность кабеля позволяет переживать деформацию без заметных проблем. Но затем всё же наступает критический износ. Как правило, поломка наступает после истечения годичного срока гарантии.

via Gfycat

Заменить один лишь кабель не представляется возможным, так как он припаян к ЖК-дисплею. Потому для возобновления работоспособности ноутбука необходимо менять весь дисплей. Это стоит $600. Но даже после ремонта пользователь получает такой же короткий кабель, который снова будет изнашиваться и перетираться при открытии, что через некоторое время снова вызовет поломку.

Указанная проблема затронула большой перечень ноутбуков Apple MacBook Pro. Начиная с 2016 года, все устройства этой серии имеют одинаковую конструкцию гибкого кабеля дисплея, которая оказалась проблемной из-за конструкторских просчётов (или желания сэкономить). Перечень подверженных проблеме устройств выглядит следующим образом:

MacBook Pro (13 дюймов, 2016 года, 2 порта Thunderbolt 3);

MacBook Pro (13 дюймов, 2017 года, 2 порта Thunderbolt 3);

MacBook Pro (13 дюймов, 2016 года, 4 порта Thunderbolt 3);

MacBook Pro (13 дюймов, 2017 года, 4 порта Thunderbolt 3);

MacBook Pro (13дюймов, 2018 года, 4 порта Thunderbolt 3);

MacBook Pro (15 дюймов, 2016 года);

MacBook Pro (15 дюймов, 2017 года);

MacBook Pro (15 дюймов, 2018 года).

Компания Apple пока не признала наличие массовой проблемы, и не предлагает программы расширенной гарантии для этих моделей.

Источник: Flexgate