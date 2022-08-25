Фонд Google отобрал еще 16 украинских стартапов, которые получат гранты (до $100 тыс.) — всего таких уже 33

Google отобрала еще 16 стартапов, которые присоединятся к Google for Startups Ukraine и получат до $100 тыс. финансовых инвестиций без собственного капитала, поддержку Google и кредиты Google Cloud.

Если помните, в конце марта Google создала специальный фонд поддержки украинских стартапов на $5 млн. В мае первую группу из 17 украинских стартапов, которые получат финансирование по программе, подробнее мы рассказывали о них в предыдущем материале. Теперь к ним присоединятся еще 16 украинских стартапов, которые отвечают определенным программой критериям. Во вторую группу, среди прочих, вошли уже хорошо известный сервис поиска и доставки лекарств Liki24.com, разработчик бионических протезов Esper Bionics и разработчик сервиса дистанционного мониторинга сердца Cardiolyse.

Украинские стартапы «второй волны», прошедшие в Google for Startups Ukraine

AcademyOcean — Помогает компаниям автоматизировать обучение сотрудников, клиентов и партнеров.

Agrolabs — Использует данные, чтобы помочь фермерам избежать неурожая, увеличить урожайность и сэкономить время.

Awesomic — Подбирает задачи по дизайну для профессиональных дизайнеров в течение 24 часов.

Cardiolyse — Удаленно отслеживает состояние сердца с помощью искусственного интеллекта, чтобы предоставлять персонализированные отчеты, обнаружение и прогноз на основе данных.

Choizy — Видео-приложение для профориентации для студентов и людей, желающих сменить профессию.

ComeBack Mobility — помогает в восстановлении и реабилитации пользователей костылей после травм нижних конечностей.

EducateMe — универсальная платформа для удаленного обучения и создания курсов в реальном времени за считанные минуты.

Esper Bionics — Создает устройства для улучшения работы человека, например протез самообучающейся руки.

GIOS — Репетиторская площадка для студентов и учителей математики.

Liki24 — делает фармацевтическую продукцию более доступной для покупателей, аптек, производителей и страховщиков.

Masthead Data — цифровой инструмент, который помогает выявлять и исправлять ошибки в реальном времени.

Plai — Помогает командам добиваться лучших результатов благодаря управлению производительностью.

Precoro — Расширяет возможности компаний, объединяя заявителей, модераторов, менеджеров по закупкам и бухгалтерии в одном управляемом пространстве.

Promin Aerospace — Демократизация космоса путем создания самовозгорающихся ракет для доставки полезных грузов на орбиту быстрее других.

Twiso — Центр сотрудничества, который делает записи встреч видимыми, доступными для поиска и доступными всей команде.

Zeely — увеличивает доход для малого бизнеса благодаря простым в использовании маркетинговым инструментам.

С начала инициативы администраторы фонда Google for Startups Ukraine получили тысячи заявок, свидетельствующих как о высоком уровне украинских стартапов, так и сильном предпринимательском духе сообщества.

Заявки на финансирование в рамках Google for Startups Ukraine Support Fund будут приниматься до 20 сентября. Позже в этом году станут известны участники третьей и окончательной группы реципиентов.

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Как мы уже отмечали, Украина всегда отличалась от других продвинутой экосистемой стартапов. С начала 2021 года 126 украинских стартапов из примерно 2000 смогли привлечь венчурное финансирование. И такие инициативы можно только приветствовать. После победы страна начнет стремительно восстанавливаться, а стартапы и технологические компании станут ключевыми для восстановления украинской экономики, создания рабочих мест и положительного влияния на города, их дома.