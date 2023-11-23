Новости Игры 23.11.2023 в 08:47 comment views icon

Fortnite ожидает «Большой взрыв» с участием Эминема ─ событие станет «новым началом» игры

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Fortnite ожидает «Большой взрыв» с участием Эминема ─ событие станет «новым началом» игры

Предыдущие слухи подтвердились – Эминем появится в Fortnite в рамках празднования финала четвертой главы игры. Epic Games подтвердила, что Эминем выступит вживую, а игроки смогут приобрести несколько различных скинов, созданных по образу рэпера.

Финальное событие сезона Fortnite под названием The Big Bang («Большой взрыв») стартует 2 декабря в 14:00 по восточному времени (21:00 по Киевскому времени). Разработчики говорят, что игроки смогут «смотреть на Эминема… как на Эминема» во время мероприятия, которое знаменует собой окончание главы Fortnite OG, вернувшей игру к ее истокам. Fortnite называет это событие «новым началом» игры, потенциально намекая на появление нового острова.

Fortnite ожидает «Большой взрыв» с участием Эминема ─ событие станет «новым началом» игры

Вместе с тем разработчики Fortnite подготовили три скина с образом Эминема: Rap Boy, Slim Shady и Marshall Never More. Игроки смогут приобрести их в магазине предметов, начиная с 29 ноября. Посетив мероприятие, игроки смогут разблокировать загрузочный экран The Big Bang и стиль Marshall Magma Style для костюма Marshall Never More, который придаст Эминему сияющие глаза и огненную кожу.

Это сотрудничество с Эминемом очень похоже на выступление Трэвиса Скотта в Fortnite в 2020 году, которое посетило более 12 млн человек. Однако появление Эминема могло бы привлечь еще больше зрителей, учитывая популярность Fortnite OG.

Источник: The Verge

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Максим Арсенюк

Compositing Artist, Freelance

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