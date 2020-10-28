Фото дня: Консоли Xbox Series X и PS5 позируют рядом друг с другом





Компании Microsoft и Sony готовятся к запуску на рынок своих игровых консолей следующего поколения. Их продажи стартуют уже в следующем месяце. Многие данные об этих устройствах уже раскрыты в наших предыдущих материалах. А теперь появилась возможность визуально сравнить обе консоли, расположенные вместе.

Ранее мы уже слышали отзывы о том, насколько крупной получилась консоль Sony PS5. Благодаря новым фотографиям, опубликованным ресурсом The Verge, у нас появилась возможность оценить, насколько она крупнее конкурирующей модели Xbox Series X. Заодно можно сравнить дизайнерские решения обеих команд разработчиков.

Отмечается, что Microsoft и Sony использовали разные подходы к дизайну консоли. Эти различия дизайна становятся очевидны, если разместить оба устройства бок о бок вертикально или горизонтально. PS5 больше, чем Xbox Series X почти во всех отношениях. PS5 имеет высоту примерно 390 мм, глубину 260 мм и ширину 104 мм, в то время как высота Xbox Series X составляет 301 мм, а размеры в ширину или глубину – 151 мм. Xbox Series S является ещё более компактным решением, хотя и сохраняет многие характеристики и возможности своего более крупного собрата. Xbox Series S имеет высоту всего 275 мм, глубину 151 мм и ширину 63,5 мм в вертикальном положении.

PS5 возвышается над Xbox Series X в вертикальном положении, но при горизонтальной ориентации она выглядит тоньше. Таким образом, PS5 иногда можно будет разместить в подставке телевизора, хотя Xbox Series X в таком пространстве уже не поместится. В любом случае, лучше заранее спланировать, куда установить консоль, так как обеим моделям требуется хорошая вентиляция и отсутствие пыли поблизости. Иначе консоль может издавать шум уже через несколько месяцев.

Конструкции консолей Sony и Microsoft также отличаются в том, что касается доступа к внутренним компонентам. Sony позволяет владельцам PS5 открывать консоль для уборки пыли или расширения ёмкости хранилища путём установки твердотельных накопителей в слот M.2. Xbox Series X не предусматривает возможности открытия корпуса пользователями, а расширение хранилища осуществляется с помощью проприетарных карт расширения.

Консоли Microsoft Xbox Series X и Series S не имеют съёмных подставок. Но Sony решила использовать подставку, которую пользователю предстоит переустанавливать с использованием инструментов, если он захочет изменить ориентацию консоли.

Источник: The Verge