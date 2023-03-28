Daddy cool. Фото Папы Франциска в стильном пуховике Balenciaga сгенерировала Midjourney и это один из лучших нейромемов

Несколько изображений Папы Римского в объемной белой куртке «завирусились» в сети – они оказались фейковыми, но доказали, как сложно отличить работы искусственного интеллекта от реальных снимков.

Изображения, созданные генеративными нейросетями, уже становились вирусными, но никогда не привлекали столько внимания. На выходных фото Папы Франциска сначала распространилось в соцсетях как мем, а затем как иллюстрация к сообщению о фейке.

В воскресенье американская модель и телеведущая Крисс Тейген написала об изображениях в Twitter — надежный показатель того, что интернет-шутка стала мейнстримом.

«Я думала, что пуховик настоящий. Я не переживу будущее технологий», – написала Тейген.

Первоначально изображение опубликовали на сабредите Midjourney вместе с тремя альтернативами (Midjourney обычно генерирует четыре изображения в ответ на каждую подсказку). Кроме того, если присмотреться к деталям – можно найти некоторые признаки «присутствия» ИИ на фото. Рука недостаточно четко прорисована (хотя это привычная проблема для генеративных нейросетей), на распятии отсутствуют правильные прямые углы, а край линзы очков переходит на тень.

Но все это можно увидеть, если внимательно присматриваться к изображению. В целом, оно выглядит вполне реальным, и в этом одну из главных ролей сыграл сам объект подделки.

«Моя теория относительно того, почему это вводит в заблуждение многих (включая меня сначала) заключается в том, что Папа Римский эстетически существует в той же удивительной плоскости, что и большинство искусств ИИ», — написал журналист Райан Бродерик.

Если быть точнее: Папа известен тем, что носит стильную одежду, и поэтому его изображения часто становятся вирусными. Прогнозист тенденций Айша Сиддики говорит, что ассоциация между Епископом Рима и итальянской модой настолько сильна, что Ватикан был вынужден опровергнуть слухи о том, что Папа Бенедикт носил дизайнерские красные лоферы.

«Папа носит не Prada, а символ цвета крови Христа», — такую фразу опубликовали в ответ на заявления СМИ.

К тому же Папа Франциск – знаменитость, а в тренировочных данных Midjourney есть много фотографий известных людей, и это также повлияло на реалистичность результата.

Стильный Папа – не единственная вирусная работа ИИ-технологий синтеза изображений. Ранее в сети распространяли фото Илона Маска, который держит за руку Александрию Окасио-Кортес, женщину-конгрессмена, неоднократно критиковавшую миллиардера; президента Франции Эммануэля Макрона, бегущего сквозь тучи слезоточивого газа; или арест экс-президента США Дональда Трампа.

Есть в этом и заслуга обновления V5, которое неделю назад анонсировала Midjourney. С того момента сгенерированные нейросетью изображения стали еще более реалистичными – это касается текстур кожи и черт лица, бликов, теней и почти идеальных глаз. Midjourney отмечает, что новая версия соответствует «намного более широким стилистическим диапазонам», чем предыдущая, а также более чувствительна к подсказкам и предлагает 2-кратное увеличение разрешения изображения.

Источник: The Verge