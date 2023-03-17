«Жутко и чересчур хорошо». Нейросеть Midjourney после обновления V5 генерирует еще более реалистичные изображения, и наконец — с 5 пальцами на руках

В среду Midjourney анонсировала запуск новой версии своего ИИ-сервиса для синтеза изображений, который может создавать реалистичные результаты с высоким качеством – пользователи уже обозвали их «жуткими и слишком идеальными».

Midjourney V5 доступна как альфа-версия для подписчиков сервиса через Discord.

«Ощущение, что Midjourney наконец-то надел очки, после того, как долго игнорировал свое плохое зрение. Я вижу все в формате 4K – это невероятно», – говорит графический дизайнер Джули Уилланд.

Уилланд поделилась некоторыми изображениями, сгенерированными с помощью Midjourney V5 — и они, безусловно, демонстрируют большой прогресс в детализации с момента появления сервиса в марте 2022 года.

midjourney tip: v5 is impressive at doing split images with different angles of a person! → find the prompt in the ALT text of the images #synthography #midjourneyv5 pic.twitter.com/qaR7I2G27d — Julie W. Design (@juliewdesign_) March 16, 2023

Midjourney V3 дебютировала в августе, а V4 – в ноябре. Каждая итерация добавляла все больше деталей к сгенерированным результатам, что видно на этих примерах:

Midjourney работает подобно Stable Diffusion и DALL-E, и генерирует изображения на основе текстовых подсказок, используя ИИ-модель, которая училась на миллионах произведений искусства, созданных человеком. Недавно Midjourney попала в скандал за несоблюдение авторских прав из-за комиксов, которые использовали предыдущие версии сервиса.

Поэкспериментировав с Midjourney V5 в течение дня, Уилланд отметила улучшения, включающие «невероятно реалистичные» текстуры кожи и черты лица; кинематографическое освещение; лучшие блики и тени; более четкие ракурсы или обзор сцены, а также «почти идеальные глаза». Ну и конечно руки.

В течение последнего года возникало немало обсуждений относительно того, как нейросети отображают пальцы на руках – вместо предыдущих 7-10, Midjourney V5 пока все время предоставляла правильные результаты с 5-ю.

Just a heads-up — Midjourney’s AI can now do hands correctly. Be extra critical of any political imagery (especially photography) you see online that is trying to incite a reaction. pic.twitter.com/ebEagrQAQq — Del Walker (@TheCartelDel) March 16, 2023

Midjourney отмечает, что V5 теперь соответствует «намного более широким стилистическим диапазонам», чем предыдущая версия, а также более чувствительна к подсказкам и предлагает 2-кратное увеличение разрешения изображения.

Источник: Arstechnica