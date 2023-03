«Жутко и чересчур хорошо». Нейросеть Midjourney после обновления V5 генерирует еще более реалистичные изображения, и наконец — с 5 пальцами на руках

В среду Midjourney анонсировала запуск новой версии своего ИИ-сервиса для синтеза изображений, который может создавать реалистичные результаты с высоким качеством – пользователи уже обозвали их «жуткими и слишком идеальными».

Midjourney V5 доступна как альфа-версия для подписчиков сервиса через Discord.

Уилланд поделилась некоторыми изображениями, сгенерированными с помощью Midjourney V5 — и они, безусловно, демонстрируют большой прогресс в детализации с момента появления сервиса в марте 2022 года.

midjourney tip: v5 is impressive at doing split images with different angles of a person!

→ find the prompt in the ALT text of the images #synthography #midjourneyv5 pic.twitter.com/qaR7I2G27d

— Julie W. Design (@juliewdesign_) March 16, 2023