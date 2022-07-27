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Фотогалерея дня: Mini Concept Aceman EV — первый электрокроссовер бренда

Фотогалерея дня: Mini Concept Aceman EV — первый электрокроссовер бренда

Известный британский автопроизводитель представил концепт Mini Concept Aceman EV, который стал первым электрическим кроссовером бренда. Представители компании отметили, что концепт демонстрирует обновленние дизайна бренда, получившее название Charismatic Simplicity.

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Модель с габаритами 4050x1990x1590 мм призвана заполнить нишу между компактным Mini Cooper и более крупным Mini Countryman в обновлении модельного ряда, которое ждет нас в ближайшие годы. Дизайнерам удалось сохранить узнаваемые черты автомобилей Mini, но вместе с тем привнести новые футуристические нотки. В салоне автивно используются современные технологические решения (LED-подсветка и OLED-экран) и переработанные экологичные материалы отделки.

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К сожалению, даже ориентировочные технические характеристики новинки не озвучиваются — цифры мы узнаем только после выхода серийной модели на основе данного концепта.

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Публике электромобиль покажут 23 августа 2022 года на игровой выставке Gamescom 2022 в Кельне.

Источник: Mini


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