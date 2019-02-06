Фотогалерея дня: младшая модель Samsung Galaxy S10e во всей красе

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Как известно, флагманская серия смартфонов Samsung Galaxy S10 кроме двух основных моделей (Galaxy S10 и S10+) будет включать еще и младшую относительно недорогую модель с плоским экраном (Galaxy S10e), которая выступит прямым конкурентом iPhone Xr. Источник опубликовал множество качественных компьютерных изображений, позволяющий полноценно рассмотреть дизайн Galaxy S10e.

По предыдущим утечкам мы уже знаем, что модель Galaxy S10e будет отличаться от своих старших собратьев плоским экраном (вместо изогнутого), боковым сканером отпечатков пальцев на правой грани (у Galaxy S10 и S10+ он будет встроен в экран), а также сдвоенной основной камерой (у Galaxy S10 и S10+ она тройная). Собственно, все это хорошо видно на рендерах, демонстрирующих новинку с различных сторон.

Эта галерея служит отличным дополнением к вчерашнему ролику с макетами финальных версий Samsung Galaxy S10 и S10+. И хотя до презентации остается еще две недели внешность смартфонов Samsung Galaxy S10, S10+ и S10e уже не является секретом и можно особо не сомневаться в том, что новые флагманы южнокорейского производителя будут выглядеть именно так.

Собственно, благодаря огромному количеству утечек к настоящему моменту мы знаем о серии Galaxy S10 очень многое, включая цены и даты выхода.

Говоря о Galaxy S10e, этой модели приписывают дисплеем диагональю 5,8 дюйма, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, а также аккумуляторную батарею емкостью 3100 мА·ч. Рекомендованная цена Samsung Galaxy S10e для европейской розницы – 750 евро.

Источник: winfuture