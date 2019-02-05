Видео дня: макеты финальных версий Samsung Galaxy S10 и S10+ во всех деталях

Мы уже видели многочисленные изображения грядущих смартфонов Samsung Galaxy S10, видели ролики с компьютерными моделями, а теперь пришел черед видео с макетами финальных версий основных моделей серии Galaxy S10 и S10+. Автором видеоролика выступил небезызвестный видеоблогер Маркес Браунли, который и ранее снимал похожие обзоры на еще не представленные новинки.

На видео техноблогер показывает демонстрационные макеты Galaxy S10 и S10+ со всех сторон, сравнивая их с актуальными флагманскими моделями Galaxy S9 и Galaxy Note9, останавливаясь на различных аспектах дизайна.

Ролик позволяет еще раз рассмотреть дизайн новинок в мельчайших подробностях и наглядно оценить габариты. Интересная деталь, которую ранее никто не замечал — по форме корпуса новые S10 и S10+ ближе к последним моделям Galaxy Note. То есть, если модели Galaxy S8 и S9 имели более скругленный дизайн и обтекаемые формы, то у Galaxy S10 появились более выраженные боковые грани, как у последних представителей Galaxy Note.

В остальном же никаких откровений, все то же самое, что мы видели на предыдущих изображениях и фотографиях: тончайшие рамки и экраны Infinity O с небольшими (круглым у S10 и овальным у S10+) отверстиями под (одинарную и двойную) фронтальную камеру и тройная горизонтальная основная камера на задней панели. На нижней грани размещен порт USB Type-C, решетка динамика и разъем 3,5 мм для наушников, от которого корейский производитель решил пока не отказываться. Задняя панель по-прежнему оформлена стеклом.

Смартфоны Samsung Galaxy S10 официально представят 20 февраля. Кроме основных моделей Galaxy S10 и S10+ в рамках серии должна быть представлена более доступная Galaxy S10е и премиум-версия с поддержкой сотовых сетей пятого поколения. Предположительно, вместе с Galaxy S10 на мероприятии 20 февраля дебютирует и первый складной смартфон с гибким экраном Galaxy F или Galaxy Fold, как его еще называют.

Источник: Маркес Браунли YouTube