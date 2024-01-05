Новости IT-бизнес 05.01.2024 в 17:44 comment views icon

Foxconn прогнозирует падение продаж из-за «сомнительного» спроса на iPhone 15

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Тайваньская компания предупредила о четвертом подряд снижении квартальных продаж на фоне низкого спроса на потребительскую электронику.

В декабре Foxconn отчитывалась о падении продаж на 27% до $14,8 млрд, и сейчас прогнозирует снижение в новом периоде, учитывая обеспокоенность по поводу последнего поколения iPhone (Foxconn — ведущий партнер Apple по сборке iPhone).

iPhone 15 поступил в продажу в сентябре, получив неоднозначную раннюю реакцию на ключевых рынках: в США он начал цикл обновления предыдущих итераций, тогда как продажи в Китае упали. Ранее в стране был расширен запрет на использование техники Apple в органах местного самоуправления и государственных организациях. Также местный технологический гигант Huawei выпустил свою новинку, смартфон Mate 60.

Сама Foxconn часто подвергалась расследованию регуляторов в Китае, что отпугивало инвесторов и доверие иностранных компаний, работающих в стране. Компания также сталкивается с давлением со стороны местного конкурента Luxshare Precision Industry, намеревающегося расширить свои мощности по производству iPhone.

По данным Counterpoint Research, на которые ссылается Bloomberg, объем продаж iPhone, вероятно, вырастет на 2% в этом году, что меньше, чем общий рост мобильного рынка на 5%. Кроме того, ожидается, что продажи смартфонов Huawei возрастут на 37%. На этой неделе Barclays и Piper Sandler снизили свои рейтинги для Apple из-за низкого спроса на последний iPhone.

Основная доля дохода Foxconn зависит от Apple, а совокупный объем продаж в 2023 году составил $198 млрд, что на 7% меньше, чем в прошлом.

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