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Huawei Mate 50 — первый обычный смартфон с поддержкой спутниковой связи

Huawei Mate 50 — первый обычный смартфон с поддержкой спутниковой связи

Компания Huawei представила новое поколение флагманских смартфонов. Модели Mate 50 и Mate 50 Pro смогут отправлять текстовые сообщения благодаря китайской спутниковой сети BeiDou. Функция позволит общаться в районах, где нет сотовой связи.

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Спутниковые терминалы связи существуют достаточно давно, некоторые из них оснащены ОС Android. Новизна смартфонов Huawei Mate 50 в том, что это первые массовые телефоны LTE, способные входить в сеть через спутник.

Huawei Mate 50 Pro

Серия Mate 50 построена на основе процессора Snapdragon 8 Plus Gen 1. Huawei Mate 50 Pro оснащен 6,74-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, Mate 50 снабжен 6,7-дюймовой панелью OLED с частотой 90 Гц.

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Huawei Mate 50 Pro

Оба аппарата имеют основную камеру на 50 МП с переменной апертурой и диафрагмой от f/1,4 до f/4. Модель Pro получила 64 МП телевик с 200-кратным цифровым зумом. Обычный Mate 50 предлагает 100-кратный цифровой зум с 12 МП сенсором.

Huawei Mate 50 Pro

Также на тыльной панели смартфонов размещен 13 МП сверхширокоугольник с диафрагмой f/2.2. Предыдущие флагманы Huawei часто находились в топе рейтинга камер, стоит ожидать неплохого качества фото и от новинок.

Huawei Mate 50 Pro

В прошлом месяце Starlink и T-Mobile анонсировали подключение смартфонов к спутниковой сети. Илон Маск и Майк Зиверт заявили, что для подключения подойдут уже существующие аппараты. Также заявлена спутниковая связь в автомобилях Tesla. Обе технологии будут протестированы в отдельных районах США.

Источник: The Verge


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