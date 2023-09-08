Акции Apple обрушились на фоне запрета использования iPhone китайскими чиновниками

Падение на 4% было зафиксировано в среду, а на следующий день акции снизились еще на 3%.

Сообщения об ограничении использования iPhone китайскими госслужащими, о которых правительство еще официально не объявляло, вызывают беспокойство, что продукты Apple могут пострадать от технологической войны между Китаем и США.

На Большой Китай, включая Гонконг и Тайвань, приходится 18% общего дохода Apple в размере $394 млрд. В регионе также работают немало партнеров компании, собирающих продукцию техногиганта.

Информацию о запрете использования iPhone в правительственных учреждениях Китая обнародовал The Wall Street Journal в среду со ссылкой на собственные источники. Впрочем, насколько широко будут применены ограничения, не сообщается.

Аналитики говорят, что подобные ограничения могут снизить продажи iPhone в Китае на 5%.

На прошлой неделе несколько китайских розничных торговцев начали принимать заказы на новый телефон Huawei Mate 60 Pro – первый смартфон компании, выпущенный в условиях санкций. Телефон использует чип китайского производства от дочерней компании Huawei, HiSilicon, а его стоимость стартует с 6900 юаней или около $954. Ранние тесты показывают, что смартфон может получить доступ к скорости 5G, хотя на страницах спецификаций Huawei эта возможность не упоминается.

В 2019 году Huawei была внесена в черный список в США из-за опасений, что ее технология может предоставить правительству Китая негласный доступ к коммуникациям. Фактически такие американские компании, как Google и Qualcomm, должны получать разрешение от правительства США перед поставками Huawei. Санкции существенно помешали телефонному бизнесу китайской компании, которой в последние годы приходилось отделять некоторые свои бренды телефонов, и привели к дефициту в $12 млрд в 2020 году.

Чип в новом телефоне Huawei изготовлен на материковом Китае, который использует 7-нанометровый процесс производства. Меньшие производственные процессы, как правило, превращаются в более быстрые и более эффективные микросхемы. Ожидается, что будущий iPhone в этом году будет использовать 3-нанометровый техпроцесс от компании Taiwan Semiconductor Manufacturing, и впервые для чипов Apple A12, которые использовались в новых iPhone в 2018 году.

Однако выпуск китайского телефона с таким чипом вызывает вопрос – насколько хорошо работают отдельные ограничения на технологию производства чипов, направленные на то, чтобы помешать китайским компаниям производить передовые процессоры.

В последнем квартале Apple, завершившемся в июне, продажи в Большом Китае выросли на 8% в годовом исчислении ($15,76 млрд), продемонстрировав самое быстрое развитие среди всех регионов для компании.

Источник: CNBC