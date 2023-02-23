Foxconn уже работает над более доступной версией гарнитуры Apple – Nikkei Asia

Хотя долгожданная гарнитура дополненной/виртуальной реальности Apple ещё даже не была анонсирована, по данным Nikkei Asia, производственный партнёр Foxconn уже разрабатывает более доступную версию гарнитуры второго поколения.

В публикации упоминается неназванный «руководитель, осведомлённый о разработке», который утверждает, что первая гарнитура Apple будет «чрезвычайно дорогой». Как сообщают отраслевые источники, цена устройства может варьироваться от $3000 до $5000. Источник считает, что гарнитура Apple второго поколения будет иметь более доступную цену, сопоставимую со стоимостью «компьютера Mac высокого класса».

Отмечается, что Foxconn помогает с проектом следующей гарнитуры дополненной реальности, сообщили Nikkei Asia четыре источника. Компания якобы будет работать над параллельной разработкой более дешевого устройства дополненной реальности второго поколения. По словам двух осведомлённых источников, Foxconn сосредоточится на автоматизации массового производства и повышении производительности, чтобы помочь Apple снизить общие затраты.

Напомним, в прошлом месяце появились первые слухи, что Apple намерена выпустить более доступную версию AR/VR-гарнитуры. Для удешевления устройства планировалось использовать более доступные компоненты, такие как дисплеи с меньшим разрешением и менее производительный процессор.

Как ожидается, первая «дорогая» гарнитура Apple будет анонсирована во время проведения конференции WWDC в июне. Она якобы получит множество камер, два дисплея с разрешением 4K, улучшенные функции отслеживания глаз и рук. В качестве программной оболочки будет использоваться интерфейс в духе iOS с сеткой приложений.

Источник: macrumors