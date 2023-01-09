Apple, вероятно, в этом году наконец анонсирует гарнитуру смешанной реальности, но других новинок будет меньше – Марк Гурман

По данным Марка Гурмана из Bloomberg, компания Apple готовится выпустить этой весной свою долгожданную гарнитуру смешанной реальности. Сообщается, что компания планирует представить устройство накануне мероприятия Worldwide Developers Conference в июне и начнет поставки этой осенью.

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Предполагается, что устройство сможет обеспечивать опыт виртуальной и дополненной реальности, используя новую операционную систему Apple xrOS. Цена гарнитуры составит $3000. Гурман утверждает, что Apple уже продемонстрировала устройство под брендом Reality Pro «небольшому числу высококлассных» разработчиков, чтобы они могли начать создавать для него сторонние приложения.

В последние месяцы появилось множество сообщений о потенциальных возможностях гарнитуры. Так, сообщалось о возможности сканирования радужной оболочки глаза для авторизации и подтверждения платежей, а также о физическом циферблате, который позволит отключиться от виртуальной реальности. Кроме того, гарнитура может получить интеграцию с AirPods Pro с «режимом сверхнизкой задержки» при ношении наушников с гарнитурой. Кроме того, было предположение, что гарнитура Apple может быть ориентирована на рабочее применение, а не в сфере игр, потому не будет иметь в комплекте игрового контроллера.

Однако по словам Гурмана, в аппаратном, программном обеспечении и сервисах устройства есть ещё «много проблем, которые нужно решить», и это замедляет другие проекты Apple. В результате компания может в этом году представить меньше новинок, чем в предыдущие годы. iOS 17 и iPadOS 17 также могут иметь более скромные обновления.

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Ожидается, что в этом году Apple выпустит новую линейку MacBook Pro с незначительными улучшениями, а также 15-дюймовый MacBook Air и новый Mac Pro с чипом M2 Ultra, который исключает возможность обновления пользователем оперативной памяти. Также ожидается выход новой версии HomePod, но Гурман не «ожидает от неё ничего революционного».

Источник: The Verge