Франция отложила внедрение спорного «цифрового налога» для крупных IT-компаний

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Франция и США достигли соглашения в споре по поводу спорного французского «цифрового налога». В случае его принятия пострадали бы некоторые из крупнейших технологических компаний, базирующихся в США.

Напомним, Франция приняла закон, который от крупных компаний, предоставляющих цифровые сервисы, уплачивать налог в размере 3% от суммы годового дохода, получаемого от предоставления услуг французским пользователям. В США раскритиковали этот документ, заявив, что налог был прямо нацелен на крупные американские технологические компании, такие как Google, Facebook и Amazon. В ответ США пригрозили ввести огромные пошлины на французские товары.

Но президент Франции Эммануэль Макрон на этой неделе заявил в сервисе микроблогов Twitter, что у него была «отличная дискуссия» о налогах с президентом США Дональдом Трампом.

«Мы будем работать вместе над хорошим соглашением, чтобы избежать повышения пошлин», — написал Макрон.

По данным The Wall Street Journal, что Франция согласилась отложить внедрение налога до конца 2020 года, в то время как США откладывают введение пошлин. Переговоры будут продолжены, поскольку две страны намерены обсудить более широкое международное соглашение о налогах на протяжении 2020 года.

Источник: The Verge