FX Super One — минивэн будущего от Faraday Future с ИИ, массажем и экраном на радиаторе

Рынок электромобилей активно расширяется, однако минивэны остаются редким форматом среди электрокаров (можно вспомнить ID.Buzz да и все), а чуть ли не каждая вторая новинка — это кроссовер. Стартап Faraday Future решил обратить внимание именно на этот обделенный вниманием сегмент и представил свою новую модель — FX Super One. Это многофункциональный электрический минивэн, который призван совместить комфорт, современные технологии и представление компании об «автомобиле будущего».

Faraday Future больше известна благодаря большому, мощному и дорогому электромобиля FF91, который вышел в 2023 году, а по состоянию на начало этого года компания продала всего около 16 экземпляров. И теперь автопроизводитель представил электрический минвэн (MPV — Multi Purpose Vehicle) FX Super One. Он имеет просторный салон и вмещает 3 ряда сидений. При этом сиденья второго ряда с нулевой гравитацией раскладываются почти в горизонтальное положение. И еще они имеют функцию массажа. Между передними сиденьями разместился небольшой холодильник. Некоторые конфигурации могут иметь только 4 сиденья. В таком случае минивэн превращается в минилимузин, а пассажиры второго ряда получают дополнительное пространство, телевизор и холодильник.

Самая интересная особенность новинки — система под названием AI F.A.C.E. Это массив светодиодов на передней части автомобиля (вместо решетки радиатора), которые могут отображать анимации, видео или даже эмодзи в виде пиксельных «лиц». Часть продемонстрированных прототипов была без этой функции, поэтому, вероятно, она будет опциональной.

Компания пока не спешит делиться конкретными техническими характеристиками нового электромобиля. В отличие от мощного FF91, FX Super One акцентирует внимание не на динамике или автономности, а на «искусственном интеллекте». Компания обещает, что это будет «ваш спутник, аватар и копилот», хотя конкретики в этом направлении пока тоже не хватает. И еще представители компании упомянули, что с целью увеличения запаса хода рассматривается возможность использования гибридной силовой установки.

Faraday Future акцентирует внимание на безопасности и комфорте FX Super One. Автомобиль будет иметь «360º безопасность, активную + пассивную», постоянный полный привод и большое количество сенсоров: лидар, радар, ультразвуковые датчики, камеры. Колесная база составляет 330 см, высота салона — 130 см, пространство для ног третьего ряда — 100 см. Авто предусматривает гибкую компоновку сидений и даже трансформацию в «дом на колесах» с плоским спальным местом.

Авто будет поддерживать распознавание голоса и жестов, обновление «по воздуху» и функции искусственного интеллекта. Производитель подчеркивает, что FX Super One может функционировать как ваш «мобильный офис с ИИ» или «мобильная студия для прямых трансляций».

Faraday Future заявляет, что FX Super One сбалансирует «премиум и люкс», при этом будет иметь лучшую динамику и управляемость, чем обычные минивэны или большие полноразмерные кроссоверы. Компания не назвала ориентировочную цену такого электрического минивэна, однако упомянула о «премиальном уровне». Также она отметила сопоставимость с традиционным минивэном по общей стоимости владения. Звучит расплывчато.

Faraday Future сообщила, что даже после такой ограниченной на детали презентации она уже имеет более 10 тыс. бронирований. Компания считает, что может выпустить около 100-150 автомобилей в этом году, хотя они в основном будут использоваться для собственных нужд или, возможно, изначально будут использоваться сотрудниками Faraday.

Источник: electrek