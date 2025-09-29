Фильм "Битва за битвой" стартовал с рекордных $48,5 млн в прокате и 96% на Rotten Tomatoes

Черная комедия «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона принесла режиссеру личный рекорд — как по уровню кассовых сборов, так и по оценкам.

В дебютный уик-энд лента заработала $48,5 млн по всему миру, где лишь $22,4 млн пришлись на Северную Америку. Это самый крупный дебют в карьере режиссера и 11-й по счету фильм для исполнителя главной роли Леонардо Ди Каприо, собравший более $20 млн на старте дома.

Вместе с тем следует обратить внимание на бюджет ленты, который превысил $100 млн (в частности, из-за большого количества сцен с погонями и перестрелками). Для безубыточности, по информации Deadline, «Битва за битвой» должна заработать как минимум вдвое больше.

По словам некоторых профильных изданий, эта лента уже стала главным претендентом на «Оскар». И это не преувеличение, как бывает зачастую, поскольку оценки зрителей соответствующие: «A» от CinemaScore с 74% однозначных рекомендаций. На Rotten Tomatoes лента получила 96% от критиков и 85% от зрителей, где первая так же рекордная для режиссера (предыдущие не превышали 91%, как и не опускались ниже 79%, что является достаточно высоким показателем). Что тут можно еще добавить, если самому Стивену Спилбергу настолько понравился фильм, что он пересмотрел его трижды.

Напомним, что «Битва за битвой» свободно адаптирует роман Томаса Пинчона «Винокрай» под современные реалии. Главным героем выступает бывший хиппи, а ныне наркоман и алкоголик Боб Фергюсон (Ди Каприо), который начинает встречаться с темпераментной женщиной Профидией, некогда состоявшей в отношениях с полковником Стивеном Джеем Локджо — белым супремасистом, планирующим отомстить предательнице и ее любовнику. Он похищает дочь Фергюсона, что приводит к непредсказуемым последствиям.

Обозреватель ITC Александр Наумец поставил ленте редкие 10 из 10 возможных баллов.

«Битва за битвой» — не просто очередной боевик или политическая драма, это тот редкий случай, когда кино одновременно развлекает и заставляет думать. Пол Томас Андерсон создал работу, которая умеет удивлять каждой сценой, играть с ожиданиями и одновременно оставлять после себя нечто большее, чем зрелищные кадры… В результате имеем картину, которая будет знаковым представителем этого десятилетия, а также со временем станет классикой, и останется в памяти тех, кто по-настоящему влюблен в кино», — из рецензии ITC.

Источник: Deadline, Forbes