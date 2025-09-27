Рецензия на фильм "Одна битва за другой" / One Battle After Another

Пол Томас Андерсон всегда был режиссером, который умел ломать жанровые рамки, но на этот раз он пошел еще дальше. «Одна битва за другой» — это фильм, удивляющий самим фактом своего существования: политическая драма, военный триллер и экшен сливаются в единую историю, которая постоянно выскальзывает из рук, не позволяя предугадать следующий шаг. Критики уже называют ленту лучшим фильмом десятилетия, а зрители — той редкостью, ради которой стоит идти в кино. Действительно ли мы имеем настолько идеальный фильм?

Плюсы: невероятная режиссура Пола Томаса Андерсона, который снова показал, что умеет ломать жанровые границы; динамика и темп, которые не позволяют отвести взгляд от экрана; глубокий подтекст: фильм говорит о революции, цене борьбы, жертвах и моральных дилеммах; яркие персонажи без четко определенных «хороших» и «плохих», все неоднозначные и живые; шикарная актерская игра; визуальный стиль, операторская работа, цвет, постановка кадра, и особенно музыкальное сопровождение Гринвуда — все выглядит совершенно; фильм одновременно развлекает и заставляет думать — редкий баланс для современного кино Минусы: есть несколько моментов, где смена жанрового тона может показаться слишком резкой и сбить с толку менее внимательных зрителей 10 /10 Оценка

ITC.ua

«Одна битва за другой» / One Battle After Another

Жанр драма, экшен, комедия, триллер

режиссёр Пол Томас Андерсон

В ролях Леонардо ДиКаприо, Шон Пенн, Реджина Холл, Бенисио Дель Торо, Теяна Тейлор, Чейз Инфинити

Премьера 25 сентября 2025 года, кинотеатры

В 2025-м году в кино вышло много громких премьер, но «Одна битва за другой» Пола Томаса Андерсона сразу начала выделяться среди них. Во-первых, это очень масштабный проект, созданный по мотивам романа «Винокрай» Томаса Пинчона, который, впрочем, режиссер превратил в почти самостоятельную и вполне оригинальную историю. Во-вторых, именно здесь сложился такой актерский тандем, который уже сам по себе вызывает интерес: Леонардо Ди Каприо в очередной сильной комедийной, и одновременно драматической роли, и Шон Пенн в созданном для него образе холодного, и маниакального антагониста.

Этот фильм стал редким примером работы, где жанровая свобода не превращает историю в сплошной хаос, а наоборот, усиливает ее, заставляя зрителя постоянно быть настороже и гадать, что же произойдет дальше. И именно эта непредсказуемость делает просмотр настолько увлекательным и впечатляющим.

Андерсон с первых минут запускает зрителя в мир, где революция разворачивается не как плакатное противостояние добра и зла, а как сложная, многогранная борьба, в которой каждая сторона вынуждена идти на радикальные шаги. Здесь нет безупречных героев или карикатурных злодеев, есть люди со своими убеждениями, страхами и слабостями. Именно это и формирует главный нерв картины: симпатия может переходить со стороны на сторону буквально от сцены к сцене, и в этом большая сила режиссерской работы. Конфликт выглядит честно, а потому даже обычный разговор или выбор героя держат в напряжении не меньше, чем масштабная перестрелка.

При этом фильм не дает отдохнуть темпом. Его динамика близка к экшену, но за всем этим движением не теряются идеи и смыслы. Даже там, где казалось бы, перед нами обычная беготня или преследование, напряжение держит за горло.

Один из самых ярких примеров — сцена автомобильной гонки. Никаких выдающихся трюков или зрелищных взрывов, только машины, мчащиеся друг за другом. Но благодаря правильному фокусу, акцентам на деталях и тонкой работе с ожиданиями зрителя эта сцена превращается в настоящий триллер. И таких моментов в ленте много: режиссер будто специально играет с нервами, лишая ощущения безопасности и стабильности.

Актерские работы здесь заслуживают отдельного восхищения. Леонардо Ди Каприо снова доказывает всем, почему его годами называют лучшим актером современности. Его персонаж получается глубоким, надрывным и живым. Это именно та роль, где достаточно одного взгляда, чтобы почувствовать весь спектр эмоций, которые переживает герой, или кто этот герой такой. Это высшая степень актерского мастерства. Это настоящий магнетизм, благодаря которому трудно отвести глаза. Шон Пенн, в свою очередь, демонстрирует холодный и маниакально собранный образ полковника, от присутствия которого на экране пробирает холодок.

Техническая сторона «Одной битвы за другой» тоже безупречна. Операторская работа поражает своей живостью и точностью. Камера всегда на правильном месте, чтобы максимально подчеркнуть атмосферу сцены. Монтаж резкий, но не суетливый, он держит динамику и делает фильм еще более напряженным.

А музыка Джонни Гринвуда работает как отдельный герой истории. Композитор практически не дает тишины, его музыкальное полотно проходит через весь фильм, задавая темп, подчеркивая атмосферу и выводя напряжение на новый уровень. Именно благодаря этому даже диалоги без действия звучат, как кульминационные моменты.

Но главное, чем цепляет фильм — это баланс между зрелищем и смыслом. В современном кино часто случается проблема: создатели гонятся либо за эффектами, либо за сложными темами, и одно неизбежно страдает из-за другого. Здесь же чувствуется гармония, каждое действие имеет свой вес, каждая сцена двигает историю вперед, а заодно подпитывает главную идею.

«Одна битва за другой» не сводится к банальной борьбе двух сторон, это история о цене свободы, о том, как революция может ломать судьбы, рождать героев и одновременно становиться причиной трагедий.

Впечатления от просмотра остаются сильными еще долго после финальных титров. И дело не только в зрелищности или драме, а в том, как фильм умеет играть с эмоциями и ожиданиями. Это работа, которая держит до самого конца, не дает расслабиться и оставляет ощущение, что ты стал свидетелем не просто очередной премьеры, а события, которое точно войдет в историю кино. И когда думаешь о том, почему именно эта картина воспринимается настолько мощно, ответ лежит в комплексе — от игры актеров до деталей в постановке, от музыки до ощущения живой истории, где нет черного и белого, а есть постоянное движение вперед.