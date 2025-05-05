Новости Кино 05.05.2025 в 11:57 comment views icon

Фильм «Громовержцы» заработал $162 млн в первый уик-энд — уровень бюджета производства

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Фильм «Громовержцы» заработал $162 млн в первый уик-энд — уровень бюджета производства

«Громовержцы», новый фильм Marvel о команде антигероев во главе с Флоренс Пью, успешно стартовал в прокате, заработав $162 млн по всему миру в первый уик-энд.

Фактически касса приблизилась к бюджету производства, который достиг $180 млн (без учета маркетинга в $100 млн), и превысил прогнозы экспертов. Хотя до безубыточности, понятное дело, еще очень далеко, результаты уже можно считать довольно высокими — определенную роль в этом сыграли первые отзывы профильных изданий, которые оценили ленту, как один из лучших фильмов MCU. Однако отметим, что наш кинообозреватель Денис Федорук определил «Громовержцев», как довольно посредственный фильм — и, скажем по правде, мы склонны доверять ему больше, чем иностранным СМИ.

«Попытки создателей во взрослый кинокомикс не могут не импонировать, но пока это лишь бледная тень топового Marvel», — из рецензии ITC.

«Громовержцы» — это фильм о такой себе антигеройской замене Мстителям, что должна спасти мир (фактически, версия «Отряда самоубийц» DC в видении Marvel), который привлек на главные роли Флоренс Пью (Елена Белова), Себастиана Стена (Баки Барнс), Дэвида Харбора (Красный Страж), Уайатта Рассела (Джон Уокер), Ханну Джон-Кеймен (Призрак), Джулию Луи-Дрейфус (графиня Валентина Аллегра де Фонтейнин) и др.

Следует отметить, что фильм, кроме того, что содержит кучу персонажей-россиян, после релиза попал в скандал своей сценой после титров, которая предлагала окрестить новых Мстителей, как AvengerZ — с отсылкой к зумерам, или поколению Z (хотя для украинцев это упоминание содержит совсем другой контекст, который не учли в Disney).

Хитовые «Грешники» тем временем держат планку и добавили $10,4 млн из-за рубежа (всего на 27% меньше, чем в прошлый уик-энд), доведя общие заработки до $236,7 млн; а фильм о Minecraft уверенно шагает к миллиарду с $873,4 млн кассы на сегодня и званием самого кассового голливудского релиза 2025 года.

В дальнейшем ждем такие громкие летние релизы как «Лило и Стич», финальную часть серии «Миссия невыполнима» и «Мир Юрского периода: Возрождение».

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