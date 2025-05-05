«Мстители» и «Одиссея» готовятся к пошлинам в 100% — Трамп объявил новые тарифы для фильмов, снятых за пределами США

Президент Дональд Трамп объявил о введении 100% пошлин на фильмы, снятые за пределами США — в попытках «спасти Голливуд от смерти».

«Мы хотим, чтобы фильмы снова снимали в Америке!», — написал Трамп в Truth Social. «Кроме всего прочего, они (фильмы, снятые за пределами США), содержат еще и месседжи и пропаганду!».

Трамп уточнил, что уполномочивает Министерство торговли и торгового представителя США начать процесс введения сборов, а министр торговли США Говард Лутник отреагировал довольно быстрым сообщением: «Мы работаем над этим».

Годами голливудские студии выбирали для съемок такие страны, как Великобритания, Австралия, Ирландия и Испания, учитывая налоговые льготы, которые компенсировали частичную стоимость производства. В этом числе, по данным THR, чрезвычайно дорогой «Миссия невыполнима 8», спиноф «Джона Уика» от Lionsgate «Балерина», прошлогодние «Дэдпул и Росомаха» и сиквел «Гладиатора», а также некоторые из самых ожидаемых лент следующих лет, вроде новых «Мстителей» братьев Руссо, «Одиссеи» Кристофера Нолана и третьего «Аватара» Джеймса Кэмерона.

BBC отмечает, что в прошлом году расходы США на кинопроизводство составили $14,54 млрд — на 26% меньше, чем в 2022 году. Тогда как увеличение расходов в то же время наблюдали некоторые вышеупомянутые страны.

Интересно, что некоторые потери Голливуду принесли уже сами пошлины Трампа, поскольку Китай в ответ на 145% тарифы (или уже 245% по некоторым оценкам) объявил о сокращении показа американских фильмов.

Собственно сам процесс внедрения тарифов на кино может быть очень сложным: во-первых, фильмы являются интеллектуальной собственностью, а не товарами, и фактически не должны облагаться пошлиной (единственный реальный вариант, по примеру Китая, это сокращение показов); а во-вторых, сам процесс производства является очень интернациональным (сцены могут одновременно снимать и в США, и за рубежом), и рассчитать, в какой момент фильм начинает считаться подпадающим под пошлины очень трудно.

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Так же есть вопросы, подпадут ли под новые тарифы сериалы и производство стримингов, вроде Netflix, а также, распространится ли их действие на фильмы, уже находящиеся в процессе производства. Ждем официальных новостей, и учитываем, что глава США всегда может передумать, как это было с общими взаимными пошлинами.