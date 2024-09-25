Новости Игры 25.09.2024 в 10:18 comment views icon

PS5 Pro: Sony анонсировала апгрейд для Metal Gear Solid, Resident Evil и Stellar Blade

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Ігор Панченко

Автор новостей

PS5 Pro: Sony анонсировала апгрейд для Metal Gear Solid, Resident Evil и Stellar Blade

Компания Sony объявила семь новых игр, которые получат улучшения для консоли PlayStation 5 Pro.

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В перечень новых проектов, оптимизированных для PS5 Pro, вошли Stellar Blade, Star Wars Jedi: Survivor, F1 24, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, Resident Evil Village, Resident Evil 4 та Dragon Age: The Veilguard.

В целом Sony подтвердила 20 игр, которые будут иметь улучшенную версию для PS5 Pro:

  • Alan Wake 2
  • Assassin’s Creed Shadows
  • Demon’s Souls
  • Dragon Age: The Veilguard
  • Dragon’s Dogma II
  • F1 24
  • Final Fantasy VII Rebirth
  • Gran Turismo 7
  • Hogwarts Legacy
  • Horizon Forbidden West
  • Marvel’s Spider-Man 2
  • Metal Gear Solid Delta: Snake Eater
  • Ratchet & Clank: Rift Apart
  • Resident Evil 4
  • Resident Evil Village
  • Star Wars Jedi: Survivor
  • Stellar Blade
  • The Crew Motorfest
  • The First Descendant
  • The Last of Us Part II Remastered

Sony анонсировала PlayStation 5 Pro 10 сентября. Цена консоли составит $700, что делает ее одной из самых дорогих в линейке PlayStation за всю историю бренда. Дисковод для новой версии приставки будут продавать отдельно.

Игры, оптимизированные для PS5 Pro, смогут одновременно обеспечить высокое разрешение и частоту кадров благодаря более мощному аппаратному обеспечению и технологии масштабирования изображения PSSR на основе искусственного интеллекта.

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Sony ожидает, что к запуску консоли от 40 до 50 игр до запуска консоли будут иметь оптимизированные версии для PS5 Pro. Приставка также будет поддерживать игры для PS4 и PS5, которые не получили специальных обновлений. Некоторые из них смогут работать быстрее благодаря режиму Boost Mode.

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Источник: The Verge

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