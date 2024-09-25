PS5 Pro: Sony анонсировала апгрейд для Metal Gear Solid, Resident Evil и Stellar Blade

Компания Sony объявила семь новых игр, которые получат улучшения для консоли PlayStation 5 Pro.
В перечень новых проектов, оптимизированных для PS5 Pro, вошли Stellar Blade, Star Wars Jedi: Survivor, F1 24, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, Resident Evil Village, Resident Evil 4 та Dragon Age: The Veilguard.
В целом Sony подтвердила 20 игр, которые будут иметь улучшенную версию для PS5 Pro:
- Alan Wake 2
- Assassin’s Creed Shadows
- Demon’s Souls
- Dragon Age: The Veilguard
- Dragon’s Dogma II
- F1 24
- Final Fantasy VII Rebirth
- Gran Turismo 7
- Hogwarts Legacy
- Horizon Forbidden West
- Marvel’s Spider-Man 2
- Metal Gear Solid Delta: Snake Eater
- Ratchet & Clank: Rift Apart
- Resident Evil 4
- Resident Evil Village
- Star Wars Jedi: Survivor
- Stellar Blade
- The Crew Motorfest
- The First Descendant
- The Last of Us Part II Remastered
Sony анонсировала PlayStation 5 Pro 10 сентября. Цена консоли составит $700, что делает ее одной из самых дорогих в линейке PlayStation за всю историю бренда. Дисковод для новой версии приставки будут продавать отдельно.
Игры, оптимизированные для PS5 Pro, смогут одновременно обеспечить высокое разрешение и частоту кадров благодаря более мощному аппаратному обеспечению и технологии масштабирования изображения PSSR на основе искусственного интеллекта.
Sony ожидает, что к запуску консоли от 40 до 50 игр до запуска консоли будут иметь оптимизированные версии для PS5 Pro. Приставка также будет поддерживать игры для PS4 и PS5, которые не получили специальных обновлений. Некоторые из них смогут работать быстрее благодаря режиму Boost Mode.
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Источник: The Verge
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