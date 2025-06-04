«Где они были эти три года?»: автор «Игры в кальмара» планирует сериал-спиноф между событиями 1 и 2 сезонов

«Игра в кальмара» дебютирует с третьим и последним сезоном в этом месяце, однако, глядя на то, насколько успешным стал сериал, возникали сомнения, что Netflix так просто от него откажется. И не зря.

Сейчас создатель «Игры в кальмара» Хван Дон Хёк имеет довольно конкретную идею для спинофа, или вернее сказать интерквела — поскольку его события должны разворачиваться непосредственно между 1 и 2 сезонами.

«Если я сделаю спиноф, это будет история, происходящая между 1 и 2 сезонами, где был трехлетний перерыв», — сказал Дон Хёк IndieWire. «Поэтому я хочу показать, где они были и что делали все это время».

Действие второго сезона, который вышел на Netflix в декабре прошлого года, разворачивается через 3 года после победы Ки Хуна (Ли Чон Чжэ) в смертоносных соревнованиях. Зрителям на данный момент известно лишь то, что главный герой отказался от поездки в США к дочери и вместо этого решил выследить организаторов.

Третий сезон, который якобы предложит новые и еще более жестокие игры, получил полноценный трейлер в субботу на Netflix Tudum, который показал нам две особенно важные сцены, намекающие на развязку: Фронтмена (Ли Бьон-Хун), который снимает с себя маску, и Ки Хуна в смокинге — он снова стал финалистом соревнований?

«В третьем сезоне я хотел представить игры, которые могли бы действительно показать самые низкие стороны человеческой природы, потому что сам сериал достигает своей кульминации», — говорил Дон Хёк.

Следует отметить, что вселенная «Игры в кальмара» для Netflix не закроется ни третьим сезоном, ни потенциальным спинофом — режиссер Дэвид Финчер разрабатывает для стриминга англоязычную версию сериала, хотя подробностей на данный момент еще нет.

Третий сезон «Игры в кальмара» стартует на Netflix 27 июня.