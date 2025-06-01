Новый трейлер 3 сезона «Игра в кальмара» составляет мини-сериал с предыдущим

В коротком трейлере нового сезона сериала «Игра в кальмара» можно увидеть возвращение Игрока 456 (Ли Чон Чже) и ужасной куклы-робота, а также две смертельные игры.

Третий сезон завершит самый популярный сериал за всю историю Netflix. Новый трейлер обещает драматический финал, но на самом деле сохраняет интригу, раскрывая чрезвычайно мало. На сцене Netflix Tudum Ли Чон Чже сказал, что третий сезон «в последний раз шокирует мир».

Согласно синопсису Netflix, третий сезон, начинающийся после традиционного клифхангера предыдущего, покажет Сон Ги Хуна, также известного как Игрок 456 «на дне».

«Ги Хун, также известный как игрок 456, оказался в самом трудном положении. Но Игра в кальмара не останавливается ни для кого, поэтому Ги Хуну придется принимать важные решения перед лицом непреодолимого отчаяния».

Новый трейлер есть продолжением предыдущего, который дает представление о следующей игре и намекает, что главный персонаж выжил после выбытия во втором сезоне.

«В третьем сезоне я хотел представить игры, которые могли бы действительно показать самые глубокие стороны человеческой природы, потому что сам сериал достигает своей кульминации. Я хотел очень интенсивных игр, чтобы выявить самые глубокие стороны человеческой природы», — ранее рассказывал создатель Хван Дон Хек.

Кроме Ги Хуна и Фронтмена, в финальном сезоне вернется детектив Хван Джун Хо, который искал своего брата, а теперь пытается помочь Игроку 456, ютубер Ли Мэн Ги, трансгендер Чо Хен Джу, а также пара сына и мамы. Третий сезон выйдет на Netflix 27 июня.

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Источник: GamesRadar