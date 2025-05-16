Take-Two назвала бюджет GTA 6 — не $2 млрд, но все еще самая дорогая игра в истории

Материнская компания Rockstar — Take-Two — официально подтвердила, что за последние пять лет бюджет GTA 6 уже превысил $1 млрд.

В сети ходили слухи, что игра стоит рекордные $2 млрд, но представители Take-Two опровергли их во время финансовый отчёт, пишет Tech4Gamers. Материнская компания рассказала, что разработка GTA 6 стартовала в 2020 году. Хотя на игру не потратили $2 млрд — даже $1 млрд делает ее самой дорогой видеоигрой в истории.

Сумма вряд ли обошлась только непосредственной разработкой. Скорее всего, в нее входят также маркетинг, техническая поддержка и другие расходы, связанные с запуском игры. Для сравнения: средний бюджет крупной AAA-игры обычно колеблется в пределах $100 млн. А GTA 6 стоит в десять раз больше.

Этот масштаб заставляет задуматься и о стоимости самой игры для игроков. По слухам, цена на релизе может достичь $100, что уже выглядит реалистично после повышений цен у конкурентов. Ведь отбить миллиардные расходы со стандартными $60 или даже $70 будет сложно. С другой точки зрения невероятное количество денег поступает в Rockstar через онлайн-сервисы, например GTA Online. Поэтому вскоре после релиза GTA 6 могут объявить новенькую платформу для онлайна, что и принесет большинство дохода. А тем временем конкуренты уже паникуют через будущий релиз гиганта в 2026-м году.

Take-Two также подтвердила, что Rockstar продолжает работать над тем, чтобы GTA 6 стала «крупнейшим релизом в истории». Но сейчас многие думают: потянут ли ее все платформы? Некоторые аналитики уже прогнозируют ограничение до 30 FPS на всех консолях, хотя прямых подтверждений нет. Да и Rockstar показала второй трейлер, который на 50% состоит из геймплея. Конечно, что это вылизанная демонстрация, к которой нет нареканий.

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Источник: Tech4Gamers