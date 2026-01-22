Геймер обнаружил баг на "бесконечные" деньги в магазинах GameStop с обновлением Switch 2

Новости Игры 22.01.2026 comment views icon

Магазины GameStop ненадолго стали «машиной для печати денег» для геймеров Nintendo Switch 2 из-за бага в системе trade-in. Схему случайно нашел ютубер RJCmedia.

Лазейка в системе была проста: он покупал б/у Switch 2 за $415 и добавлял к ней любую старую игру. После чего сразу возвращал и консоль, и игру через программу trade-in. На видео он показал пример с Nightshade (2003 года) на PlayStation 2. Когда работник магазина просканировал штрихкод на диске, система из-за ошибки в акции насчитала повышенный бонус, и он получил $445 вместо потраченных $415.

«Глюк бесконечных денег, люди! Если вы покупаете Switch 2, вы можете обменять его на что-то большее, чем заплатили», — сказал он.

Ютубер повторил трюк несколько раз в разных магазинах. За два дня он заработал около $150 и параллельно «приобрел» кучу старых игр. После того как ролик начал активно вируситься, сеть GameStop отреагировала и подтвердила ошибку. Компания объяснила, что проблема возникла из-за некорректной работы промоакции.

«Покупая Nintendo Switch 2 за $415, а затем сразу обменивая ее обратно вместе с подержанной игрой, запускалась акция, которая увеличивала бонус до $472.50», — объяснили они.

Из-за бага система некоторое время оценивала консоль вместе с подержанной игрой дороже, чем сама приставка в магазине. Это позволяло повторять обмен много раз и получать дополнительные бонусы.

«Мы продолжаем запускать акции для клиентов, но наши магазины не предназначены для работы как типографии бесконечных денег», — добавили в компании.

В результате сеть магазинов срочно закрыла лазейку. Примечательно, программы обмена вещей в GameStop уже выходили из-под контроля. В прошлом году компания провела акцию «обменяй что угодно», во время которой люди приносили в магазины случайные вещи, включая произведения таксидермии.

Источник: Dexerto

