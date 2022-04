Геймеры составили список видеоигр, в которых можно сражаться против русских или военных СССР (местами нужно применить воображение и, конечно же, не забыть об орках)

Не всем дано быть первоклассными эффективными бойцами. Некоторых украинцев не покидает чувство бесполезности, даже не смотря на помощь ВСУ и теробороне (волонтерство или пожертвования, участие в ІТ-армии). Этих людей не покидает ощущение, что они сами должны быть на передовой и сражаться с российскими убийцами. Для тех, кто хочет снять стресс, участники Facebook-группы Game Developers — Ukraine собрали различные видеоигры (шутеры, стратегии, экшн-игры и стелс), в которых можно сражаться против рф, СССР и, конечно же, орков.

Шутеры от первого лица (FPS)

Call of Duty: Modern Warfare 3

Call of Duty Black Ops 1

Battlefield: Bad Company

Battlefield: Bad Company 2

Red Orchestra 2: Heroes of Stalingrad

Серия S.T.A.L.K.E.R. (достаточно представить, что все бандиты — русские)

Max Payne 2: The Fall of Max Payne (рос бандити)

World War 3

Arma

Squad

Tom Clancy’s Ghost Recon: Future Soldier

Sniper Ghost Warrior Contracts

Operation Flashpoint: Cold War Crisis

No One Lives Forever 2: A Spy in HARM’s Way

Singularity

Стратегии в реальном времени (RTS)

Company of Heroes 2

Command & Conquer: Red Alert (1, 2 и 3 части)

World in Conflict

Men of War

The Third Age: Total War

Iron Harvest

Стелс (Stealth)

Tom Clancy’s Splinter Cell: Conviction

Hitman (2 и 3 части)

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain

Metal Gear Solid 3: Snake EaterСтратегии

«Казаки»

Crusader Kings

Europa Universalis

Civilization (серия видеоигр)

Medieval II: Total War- Empire/Napoleon total war

Victoria 2

Age of Empires 3, 4

Экшн (Action)

Freedom fighters

А также бонусы: красиво «укладывать» орков можно в Middle-earth: Shadow of Mordor и Middle-earth: Shadow of War, Orcs Must Die! (1, 2, 3 части).