Студия выходца из Rockstar увольняет команду после провального шутера MindsEye

Массовые увольнения после полного фиаско MindsEye не заставили себя ждать — внутри студии происходит настоящая «охота за головами».

Студия экс-продюсера GTA Лесли Бензиса — Build A Rocket Boy — запускает процесс поиска виновных. По информации IGN, компания объявила 45-дневный период консультаций, который обязателен в Великобритании, перед сокращением от 100 работников и более. Это может коснуться значительной части студии, которая насчитывает около 300 сотрудников в Британии и еще 200 за ее пределами.

Напомним, что релиз MindsEye 10 июня стал катастрофой. Разработчики рекламировали шутер, как сюжетную игру с открытым миром в стиле GTA и Cyberpunk 2077. В реальности мы получили тонны технических проблем, фризов, проседания FPS и «дискотеку» багов. Некоторые игроки PS5 начали получать возвраты, а рейтинг игры в Steam упал до «преимущественно негативного» — рекордные 38% положительных отзывов.

Перед релизом руководство студии не верило, что все настолько плохо. Они буквально намекали, что Rockstar заказала ботов для занижения отзывов. У Лесли Бензиса «открылись глаза» после релиза, когда пользователи без жалости разнесли игру. Студия же заявила, что «разбита горем» из-за такого запуска. Они попытались «залатать» MindsEye двумя патчами, однако технические эксперты из Digital Foundry назвали производительность «жалкой». Третий патч обещают до конца июня, но шансы, что он вернет доверие игроков уверенно движутся к нулю.

Запуск состоялся настолько сумбурно, что слили геймплей и розничные магазины случайно выдали физические копии игры до официальной даты релиза. Они не содержали патча первого дня, что только усилило критику. Дополнительной причиной насмешек стало то, что прессе не давали коды для рецензий и часть маркетинговых кампаний отменили. Кроме того, пользователи наткнулись на повторяющиеся положительные комментарии в соцсетях — после чего студии пришлось отрицать использование ботов. Хотя сказать, что им поверили, будет преувеличением.

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MindsEye когда-то разрабатывали как часть проекта Everywhere — игровой платформы и метавселенной, которая должна была стать флагманом студии. Впоследствии игру выделили как отдельный продукт. После фиаско с запуском ее будущее, как и самого проекта Everywhere, под большим вопросом.

Также перед релизом студию уже лихорадило: соучредители покидали проект, в отзывах на Glassdoor писали о внутреннем хаосе. Все это происходило за несколько дней до запуска игры, которая теперь может обернуться для Build A Rocket Boy масштабным кризисом.

Источник: Kotaku