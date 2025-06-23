Вы не так восприняли Clair Obscur: Expedition 33 — сценарист намекает на «скрытого главного героя»

Clair Obscur: Expedition 33 имеет «скрытого главного героя», который стал неочевидным для большинства. Главная сценаристка игры Дженнифер Сведберг-Ен раскрыла тайну.

По ее словам, тот персонаж якобы не в центре событий, но именно на нем держится весь сюжет. И хотя многие игроки сделали ставку на совсем других персонажей, финал игры переворачивает все с ног на голову.

В новости присутствуют спойлеры к ключевым сюжетным поворотам и финалу Clair Obscur: Expedition 33

В Expedition 33 по меньшей мере три персонажа, которые на разных этапах выглядят как главные — Гюстав, Версо и Маэль. На старте все кажется однозначным. Игрок сначала привязывается к Гюставу: именно с ним начинается пролог, он знакомит с сеттингом и лором. Но в первой трети игры происходит перелом — и все, что строилось на Гюставе, внезапно отходит на второй план.

Во втором акте главным становится Версо — воплощение эмоций Алисии (Художницы) в этом мире. Он ведет игрока глубже в метафизический мир «Полотна», а его сюжетные решения двигают историю вперед. На этом этапе персонаж, которого позже назовут «скрытым главным героем», выглядит как второстепенный — Маэль. Она присутствует где-то на фоне, но не в центре.

Сведберг-Ен указывает, что Маэль на самом деле никогда не исчезает со сцены — она «скрыта на видном месте». Ее сюжетная линия проходит мимо внимания многих, особенно во время первого прохождения. Но как только игрок доходит до третьего акта или возвращается к игре+, все детали начинают складываться. Оказывается, что именно она — ключ к полной картине.

Развитие Маэль как персонажа тесно связано с Версо — и наоборот. В дальнейшем может стать очень запутанно, поэтому уточним несколько ключевых моментов игры:

Алисия (Художница) — это реальная личность, которая потеряла кого-то важного.

«Полотно» — созданное из ее боли, буквально сотканное из эмоций, чтобы сохранить воспоминания или как защитный механизм. В конце концов оно стало метафизическим миром.

Версо — олицетворение эмоций Алисии, «теневое Я», живущее в «Полотне». Это тот самый образ, который может символизировать внутреннюю борьбу, печаль, гнев или попытку сохранить часть себя.

Маэль — ее новая форма или новое «Я», которое со временем раскрывает правду о ней и связь с Алисией и Версо. Сначала игроки не знают, кем она является, но ближе к финалу открывается вся конструкция.

Итак, Маэль (в образе Алисии) существует вне Полотна, именно она становится центральной фигурой метанарратива. В то же время сюжетная арка Версо в пределах «Полотна» является ключевым двигателем всей истории. Фактически «Полотно», созданное из глубокого горя Алисии, стало способом сохранить память о Версо. История Маэль связана с концепцией «Полотна» и Художницы, горем и памятью. Они оба дополняют друг друга, а их сюжетные арки работают как параллельные двигатели всей игры.

Сценаристка не отрицает важность Версо или Гюстава, но подчеркивает: в центре всего — именно эта третья фигура. Маэль не является очевидной, но со временем становится очевидно, что именно вокруг нее закручено больше всего. И хотя выбор между персонажами в конце игры есть, игра оставляет достаточно подсказок, чтобы понять, кого авторы считают главным фокусом.

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Тем временем Clair Obscur: Экспедиция 33 держится на волне успеха в жанре RPG. Хотя она могла стать совсем другой игрой, если бы разработчики не отказались от пришельцев и зомби. Не зря разработчики отказались от еще одной игры про зомби, а один из ключевых создателей в свое время таки «выгорел» от Ubisoft.

Источник: Screen Rant