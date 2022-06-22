NASA с четвертой попытки провело генеральную репетицию запуска сверхтяжелой РН SLS для беспилотной миссии Artemis 1 — она запланирована на август 2022 года

В апреле космическое агентство NASA трижды пыталось провести критическое испытание процедуры заправки своей большой ракеты Space Launch System (SLS) — альтернативы SpaceX Super Heavy для пилотируемых экспедиций за пределы околоземной орбиты. И трижды из-за примерно полудюжины технических неполадок агентство терпело неудачу.

В конечном итоге в NASA приняли сложное решение и отправили ракету на ремонт в блок сборки Vehicle Assembly Building. Это добавило ещё несколько месяцев задержки программе, которая уже отстаёт от графика на годы. Работы были завершены в начале июня, и NASA снова выкатило ракету SLS и космический корабль Orion обратно на стартовую площадку для четвёртой попытки провести испытания.

В итоге решение отправить ракету на ремонт оказалось правильным. В рамках четвёртой попытки, которая продолжалась более 14 часов, специалисты NASA смогли завершить тестовую процедуру заправки, загрузив сотни тысяч галлонов (1 галлон – около 3,8 литра) жидкого кислорода и водорода в первую и вторую ступени ракеты SLS. Вместе с тем проводилась проверка предстартовой процедуры, сопровождающаяся обратным отсчётом. Во время тестирования агентство дошло до отметки 29 секунд до старта (T-29). Таким образом, почти удалось достичь намеченной цели T-9,3 секунды, прежде чем завершить испытание непосредственно перед запуском четырёх основных двигателей ракеты.

В целом, тесты прошли успешно, хотя всё же они выявили несколько технических проблем. Наиболее серьёзной из них была утечка водорода в нижней части мобильной пусковой башни, которая поддерживает ракету SLS во время заправки. Ещё во время последней части испытаний обнаружилась проблема с протекающим уплотнителем. Чтобы не прерывать тестирование предстартовой процедуры, инженеры отключили сенсор, который передаёт данные наземному компьютеру, контролирующему обратный отсчёт. Это не представляло опасности для ракеты во время испытания, но проблему нужно будет устранить до фактического запуска. Зато благодаря этой хитрости инженеры NASA смогли перейти от рубежа Т-10 минут к Т-29 секунд и продемонстрировать способность не только заправлять ракету SLS, но и поддерживать её топливные баки заправленными в соответствии с заданными параметрами.

Представители NASA отказались отвечать на конкретные вопросы о том, потребуется ли пятое испытание (чтобы сократить обратный отсчет до Т-9,3 секунды) и когда ракета может быть готова к своему дебютному запуску. Этими сведениями планируется поделиться позже после детального изучения результатов тестов. В любом случае перед запуском ещё предстоит откатить ракету обратно в блок Vehicle Assembly Building для устранения протечки уплотнителя, а также установки и активации системы прекращения полёта. Эти работы, вероятно, исключают возможность запуска как минимум до конца сентября.

Источник: arstechnica, The Verge