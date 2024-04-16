Смартфоны серии motorola edge 50 получили pOLED дисплей с частотой 144 Гц, защиту IP68 и хранилище до 1 ТБ

Motorola подготовила к выпуску новые смартфоны семейства edge: motorola edge 50 ultra, motorola edge 50 pro и motorola edge 50 fusion. В дизайне этих устройств применяются изгибы и текстуры, такие как дерево, перламутровое полимерное покрытие, веганская замша.

Motorola edge 50 ultra

Модель motorola edge 50 ultra предлагает 6,7-дюймовый pOLED дисплей с разрешением Super HD (2712×1220 пикселей), частотой обновления 144 Гц, пиковой яркостью 2500 нит и охватом 100% цветовой гаммы DCI-P3. Устройство имеет процессор Snapdragon 8s Gen 3, 12 или 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и хранилище на базе памяти UFS 4.0 емкостью 512 ГБ или 1 ТБ. Корпус обеспечивает защиту от пыли и влаги по стандарту IP68.

На задней панели разместилась тройная камера. Она имеет главный 50-мегапиксельный модуль с оптической стабилизацией, 50-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль с поддержкой макро и 64-мегапиксельный телефото модуль с 3-кратным зумом и оптической стабилизацией изображения. Фронтальная камера получила 50-мегапиксельный сенсор и автофокус. Устройство имеет 3 микрофона, стерео динамики и батарею емкостью 4500 мАч. Поддерживается зарядка TurboPower мощностью 125 Вт и беспроводная зарядка мощностью 50 Вт.

Motorola edge 50 pro

Модель motorola edge 50 pro имеет алюминиевую рамку и защиту IP68. Эта модель также предлагает 6,7-дюймовый pOLED-дисплей с разрешением Super HD и частотой обновления 144 Гц. Однако устройство получило более доступный процессор Snapdragon 7 Gen 3, 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ постоянной памяти. При этом сохранилась зарядная система TurboPower мощностью 125 Вт и беспроводная зарядка мощностью 50 Вт.

Главный модуль камеры получил 50-мегапиксельный сенсор. Также производитель предлагает 10-мегапиксельную телефото камеру с 3-кратным зумом и оптической стабилизацией, 13-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру. Edge 50 pro также оснащен фронтальной камерой на 50 МП с автофокусом.

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Motorola edge 50 fusion

Это самая доступная среди новинок модель. Она тоже обеспечивает защиту IP68 и имеет стерео динамики. Однако в этом случае используется 6,7-дюймовый pOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой 144 Гц, процессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, 8 или 12 ГБ оперативной памяти и хранилище UFS 2.2 емкостью от 128 до 512 ГБ. Камера здесь двойная. Она имеет основной 50-мегапиксельный модуль с OIS и 13-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль. Фронтальная камера ─ 32-мегапиксельная. Емкость батареи составляет 5000 мАч.

Смартфон motorola edge 50 ultra будет доступен в Украине в июне, тогда как модели edge 50 pro и edge 50 fusion ожидаются уже в мае. Цены новинок пока что не разглашаются.