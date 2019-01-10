Gigabyte показала игровые ноутбуки Aero 15-X9 и Aero 15-Y9 с оптимизацией производительности на базе ИИ

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Компания Gigabyte продемонстрировала на выставке CES 2019 несколько новых ноутбуков, в которых используются функции искусственного интеллекта для обеспечения оптимальной производительности.

В частности, ноутбуки Aero 15-X9 и Aero 15-Y9 задействуют ИИ Microsoft Azure, чтобы обеспечить «интеллектуальный разгон» в соответствии с выполняемыми в текущий момент задачами. В зависимости от того, чем в текущий момент занят пользователь (просмотр видео, серфинг в интернете, игры, редактирование видео), обеспечивается наиболее оптимальное питание CPU и GPU для обеспечения нужной производительности для выполняемой задачи.

Кратко остановимся на технических характеристиках новинок. Ноутбук Aero 15-Y9 является новым флагманским решением в модельном ряду Gigabyte. Он оснащён 15,6-дюймовой панелью с разрешением 4K и сертификацией X-Rite Pantone, 6-ядерным процессором Intel Core i9-8950HK, оперативной памятью объёмом до 64 ГБ, двумя твердотельными накопителями M.2 NVMe PCIe и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q.

Модель Aero 15-X9 в плане характеристик частично похожа на флагманский Aero 15-Y9, но с некоторыми упрощениями. Здесь тоже предлагается 15,6-дюймовый дисплей, но с Full HD разрешением (и поддержкой частоты 144 Гц) в базовой версии, а 4K панель является опциональным решением. Аналогично, в базе используется процессор Intel Core i7-8750H, а чип Core i9 предлагается в качестве опции. В данном случае максимально доступной видеокартой является модель NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q.

Информация о сроках начала продаж и цене ноутбуков Gigabyte Aero 15-X9 и Aero 15-Y9 пока не сообщается. Предыдущая модель Aero 15X продаётся по цене от $2200.

Источник: Engadget