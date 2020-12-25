Глава Cloud Imperium Games: В 2020 году игра Star Citizen достигла существенного прогресса, но ещё «слишком рано» говорить о сроках выхода Squadron 42





2020 год подходит к концу, и основатель и генеральный директор Cloud Imperium Games Крис Робертс решил порадовать фанатов Star Citizen… Но не новостью о конкретных сроках выхода сюжетного режима Squadron 42, а лишь успехами проекта и новой дорожной картой дальнейшего развития игры.

Глава Cloud Imperium Games утверждает, что в целом, год был успешным для игры Star Citizen. Разработчики смогли выпустить четыре крупных обновления – от Alpha 3.9 до Alpha 3.12 – благодаря чему в игру удалось внедрить множество нового контента и функций. Кроме того, игра установила новые рекорды во многих аспектах. Например, в Star Citizen представлены игроки из 200 стран и территорий по всему миру, которые провели за игрой 26,6 млн часов. В целом, на протяжении 2020 года в Star Citizen играло более 740 тыс. уникальных пользователей. При этом примерно треть от этого количества приходится на новичков. Компания также похвасталась существенным ростом выручки – на 60% по сравнению с рекордным 2019 годам – до $80 млн.

Очевидно, рост количества пользователей и доходов обусловлены пандемией коронавируса, которая вынудила людей оставаться дома и искать развлечения. Однако COVID-19 оказал также и негативное влияние на работу компании. Из-за того, что сотрудники вынуждены были работать из дома, снизилась эффективность их работы, и продуктивность команд оказалась ниже обычного.

Наконец, Крис Робертс представил новую дорожную карту, которая, тем не менее, не содержит информацию о сроках выхода однопользовательской кампании Squadron 42. В компании пока решили не демонстрировать публике игровой процесс и не обсуждать дату выхода Squadron 42 до тех пор, пока разработка сюжетного режима не выйдет на финишную прямую. И пока даже не уточняется, когда можно ожидать этого самого «выхода на финишную прямую». Так что фанатам предлагают ещё (не)много подождать. Что касается самой дорожной карты, то она включает два компонента: Progress Tracker позволяет видеть, чем конкретно занимаются различные команды; Release View показывает примерные сроки выхода различных нововведений.

Источник: wccftech