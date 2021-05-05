Глава Epic Games принимает комиссию в размере 30% на других платформах, но не в App Store, и был согласен на специальное снижение комиссии Apple





Судебная тяжба между компаниями Apple и Epic Games продолжается. И на второй день разбирательства показания давал генеральный директор Epic Games.

Он высказался в пользу Apple по ряду аспектов. В частности, он пользуется iPhone и высоко ценит политику приватности компании из Купертино. Также он завил, что ставка комиссионных Apple на уровне 30%, является «самой распространенной ставкой», которую взимают другие платформы.

Microsoft, Sony и Nintendo также взимают с ‌Epic Games‌ по 30% от игровых продаж, которые совершаются через их платформы. Но, по словам Суини, Epic Games не бросает им вызов, потому что он верит в идею «субсидируемых устройств». Хотя он также признал, что разработка iPhone и iOS «очень похожа». Также стоит отметить, что Fortnite зарабатывает больше денег на консольных платформах, чем на iOS.

Суини подтвердил, что у Epic Games есть опыт продвижения непопулярных идей среди создателей платформ. Компания подтолкнула Sony к тому, чтобы разрешить кроссплатформенную игру, хотя Sony в конечном итоге одержала верх и требует дополнительной оплаты для включения кроссплатформенных возможностей, в отличие от iOS, где кроссплатформенная игра изначально была бесплатной.

Apple раскрыла корреспонденцию с Тимом Суини и Epic Games. Из неё следует, что ‌Epic Games использовала Apple Metal API, а также извлекала выгоду из API и SDK компании Apple. В 2015 году и в дальнейшем Суини начал убеждать Apple сделать App Store открытой платформой.

Также сообщается, что когда Тима Суини спросили, согласился бы он на специальное предложение от Apple с более низкой комиссией в App Store, тот ответил утвердительно. Это, вероятно, ослабляет аргументацию Epic Games о том, что её решение начать судебную тяжбу с Apple было принято в интересах всех разработчиков.

Источник: macrumors