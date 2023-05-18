Глава Microsoft Сатья Наделла про ИИ: «Джобс говорил, что компьютеры — велосипеды для ума. Теперь у нас есть паровая машина для ума»

В интервью CNBC CEO Microsoft Сатья Наделла поделился своим взглядом на развитие технологий искусственного интеллекта. Глава компании понимает необходимость в развитии ИИ и потенциальные проблемы.

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«Нам определенно нужны преимущества этой технологии, и мы хотим смягчить непредвиденные последствия. Необходимо лидерство и объединение всех причастных сторон – это сложно, но необходимо сделать».

Говоря об изменении рынка труда под влиянием ИИ, Наделла отметил, что потребность в людях никуда не денется. Каждый раз, когда появляется новая прорывная технология, на рынке труда могут происходить изменения, но по его мнению, ИИ также создаст и новые рабочие места.

«Я имею в виду, что разработчиков может быть миллиард. На самом деле миру нужен миллиард разработчиков. Идея в том, что это на самом деле инструмент демократизации, облегчающий доступ к новым технологиям и доступ к новым знаниям, способствующий росту кривой обучения».

По мнению Наделлы, ИИ может обеспечить более легкий доступ к информации и существенно повлиять на образование . Дети могут получить доступ к ИИ-репититорам, использование которых снимет страх перед обучением. Основное преимущество людей – критическое мышление, но они могли бы воспользоваться новыми инструментами.

«У Стива Джобса была красивая и верная фраза: «компьютеры подобны велосипедам для ума», — сказал Наделла. «Теперь у нас есть апгрейд, у нас есть паровая машина для ума».