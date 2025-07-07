Глобальные биржевые криптовалютные продукты (ETP) зафиксировали приток рекордных $1,04 млрд за неделю

Еженедельный приток инвестиций в продукты цифровых активов составил рекордные $1,04 млрд на прошлой торговой неделе, что увеличило общий объем активов на фондовом рынке до рекордных $188 млрд долларов США и стало 12-й неделей увеличения поступлений инвестиций подряд. Это исторический максимум. Объемы торгов достигли $16,3 млрд, что соответствует средненедельному показателю этого года.

Наибольшие поступления наблюдались в США ($1 млрд), далее шли Германия и Швейцария с $38,5 млн и $33,7 млн соответственно. А вот в Канаде и Бразилии наблюдался отток: $29,3 млн и $9,7 млн соответственно.

Ethereum продолжает демонстрировать пропорциональные результаты, в среднем 1,6% активов в управлении (AUM) Это общая рыночная стоимость финансовых активов, которыми управляет определенная организация, например, фонд или компания по управлению активами. еженедельного притока в течение 11 недель, по сравнению с 0,8% у биткоина. На прошлой неделе в Ethereum было добавлено $226 млн.

На прошлой неделе лидировали биткоин-ЭТП, в которые поступило $790 млн, или 76% от общего объема поступлений в криптовалютные ETP за всю прошлую неделю.

Приток средств в BTC ETP замедлился по сравнению с предыдущими тремя неделями, когда он составлял в среднем $1,5 млрд еженедельно.

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Источник: Coinshares