Глобальные поставки планшетов упали на 20% — до самого низкого с 2011 года уровня

По данным аналитической компании IDC, в четвертом квартале 2023 года глобальные поставки планшетов достигли 36,8 млн единиц (на 17,4% меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года). Между тем годовые показатели продемонстрировали падение на 20,5% и составили 128,5 млн единиц.

Учитывая то, что мир сталкивается с высоким уровнем инфляции и сокращением рабочих мест, такие цифры выглядят вполне ожидаемыми.

«Задержки проектов и замораживание расходов также привели к отсрочке закупок», — говорит Ануропа Натарай, старший научный аналитик отдела отслеживания мобильности и потребительских устройств IDC. «Ожидается, что 2024 год продемонстрирует некоторые возможности для восстановления, при условии, что будет более экономически обоснованным. Однако общие проблемы остаются, и технологический прогресс вокруг ИИ, вероятно, в течение следующих 2 лет больше сосредоточится на ПК и смартфонах».

Кроме того, что 2023 год был плохим для рынка планшетов в целом, он также был заметно неудачным для Apple, которая потеряла около 7% доли рынка после того, как ее поставки в четвертом квартале упали с 21,1 миллиона до 14,9 миллиона. Ее главные конкуренты Samsung, Huawei, Lenovo и Xiaomi наоборот увеличили свою долю рынка, тогда как категория «Другие» снизилась, но менее чем на 2%.

Крупнейшим победителем стала Xiaomi, которая показала 35% роста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в четвертом квартале, а самым большим проигрышем отметилась Apple, которая наблюдала сокращение поставок на 29,3%.

Источник: Neowin