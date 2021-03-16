«Дешевле, легче и объемнее»: GM и SES создали новые литий-металлические батареи Ultium для электромобилей (их предсерийное производство стартует в 2023 году)

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Американский автопроизводитель General Motors провел онлайн-мероприятие, в рамках которого рассказал об успехах на поприще разработки аккумуляторных батарей Ultium нового поколения. Над новыми литий-металлическими (Li-Metal) батареями GM работает совместно с компанией SolidEnergy Systems (SES), в которую инвестирует средства с 2015 года (компания уже получила 49 патентов в данной сфере, еще 45 находятся на стадии рассмотрения).

По словам разработчиков, их литий-металлические батареи с защищенным анодом представляют собой оптимальное сочетание низкой себестоимости, высокой мощности и энергетической плотности. Благодаря таким аккумуляторным ячейкам можно создавать батареи стандартного размера заметно большей емкости (для увеличения дальнобойности электромобилей) или заметно уменьшенные батарейные модули стандартной емкости (для снижения батарейного отсека, что в свою очередь увеличит пространство салона и уменьшит высоту электромобиля).

Прототипы литий-металлических батарей успешно прошли испытания на стендах, симулирующие пробег порядка 240 тыс. км (150 тыс. миль).

General Motors и SolidEnergy Systems договорились построить в Вобурне (Массачусетс, США) линию для сборки предсерийных прототипов литий-металлических батарей Ultium высокой емкости уже в 2023 году. Коммерческое использование батарей нового поколения должно стартовать в ближайшие годы.

Напомним, что за последние месяцы General Motors и принадлежащие ему бренды представили электропикап GMC Hummer EV, электрохэтчбек Chevrolet Bolt EV, электрокроссовер Chevrolet Bolt EUV, грузовой электроминивэн BrightDrop EV600 и платформу Ultium Drive.

Источник: Engadget, General Motors