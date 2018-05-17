YouTube Red переименуют в YouTube Premium, стоимость подписки возрастет до $12 в месяц

Одновременно с анонсом перезапуска музыкального сервиса YouTube Music, у которого наряду с платной версией YouTube Music Premium будет еще и бесплатная (с рекламой и ограничениями), руководство YouTube объявило о ребрендинге сервиса YouTube Red (у нас он пока не работает).

Для начала напомним, что премиальная подписка YouTube Red была представлена в октябре 2015 года. За $10 в месяц подписчики получали пакет из различных услуг и возможностей: отключение рекламы, воспроизведение роликов в фоне и их сохранение для дальнейшего просмотра в оффлайне. Еще YouTube Red – это оригинальный контент и доступ к музыкальному сервису Google Play Music. Теперь к сути.

22 мая вместе с YouTube Music перезапустится и YouTube Red. Он сменит название на YouTube Premium и подорожает на $2 –до $12 в месяц. То есть, да у YouTube, по сути, будет два платных сервиса – музыкальный YouTube Music Premium и видеосервис YouTube Premium.

Отметим, что подписка YouTube Music Premium переберет на себя практически все привилегии YouTube Red, но только для музыки, а не для роликов. Еще одно важное различие – доступ к оригинальным сериалам и видеороликам от наиболее популярных создателей контента в YouTube. Да, подписка на YouTube Premium дает доступ к платным возможностям YouTube Music.

С первого взгляда решение оставить YouTube Red, переименовав его в YouTube Premium, может показаться несколько странным, но все становится на свои места, если обратить внимание на слово Music в названии YouTube Music Premium. Как мы уже отмечали в предыдущей новости YouTube Music, который в дальнейшем должен поглотить Google Play Music, будет сосредоточен на в первую очередь на музыке, тогда как YouTube Premium останется для видеоконтента. Главный вопрос в том, сможет ли YouTube Premium предложить стоящий контент, за которые пользователями захотят заплатить. Особенно в условиях высокой конкуренции со стороны лидеров рынка Netflix, Amazon Prime и других. Не будем также забывать о грядущем запуске стримингового видеосервиса Disney, который ожидается в следующем году.

К сожалению, Украины в списке стран, в которых в ближайшее время заработает YouTube Premium, нет.

Источник: YouTube Blog