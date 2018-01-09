Голосовой помощник Google Assistant вскоре заговорит на русском языке

Следует отдать должное компании Google, которой за столь короткое время удалось вывести голосовой помощник Google Assistant, дебютировавший на смартфонах Pixel первого поколения в 2016 году, далеко за пределы рынка смартфонов и заручиться поддержкой самых разных производителей электроники. В свете нынешних анонсов создается впечатление, что очень скоро Google Assistant будет везде и всюду. В Украине помощник по понятным причинам пока не очень популярен, но вскоре все может измениться.

Уже очень скоро голосовой помощник Google должен выучить еще один язык, что позволит более широкому кругу людей комфортно пользоваться широкими возможностями помощника. Этим языком станет хорошо знакомый большинству украинцев русский язык, который явно будет доступен и у нас. Конечно, многие (и мы тоже) хотели бы услышать о добавлении поддержки украинского языка, но пока увы. Будем надеяться, что его добавят в ближайшем будущем.

Отметим, что никаких официальных заявлений пока не было и когда именно Google Assistant заговорит на русском, сейчас неясно. Но то, что это произойдет, причем в самом близком будущем, уже не вызывает никаких сомнений. Как сообщает Android Police, Google уже запустила закрытое бета-тестирование русскоязычной версии Google Assistant для ограниченного числа пользователей. Так что можно с большой уверенностью сказать, что добавление русского в Google Assistant – дело нескольких ближайших месяцев.

Остается добавить, что сейчас Google Assistant поддерживает в общей сложности десять языков: английский, японский, индонезийский, французский, итальянский, немецкий, хинди, корейский, португальский и испанский.

Источник: Android Police