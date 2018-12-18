Google Assistant заранее сообщит вам, если посчитает, что ваш самолёт может задержаться

Google планирует добавить новую функцию для своего виртуального помощника, которая позволит пользователям узнавать статус их авиарейса. Такое прогнозирование уже давно доступно в сервисе поиска авиабилетов Google Flights, и теперь вероятность задержки рейсов начнёт указывать Google Assistant. Совсем скоро владельцы мобильных устройств смогут спросить: «Эй, Google, мой рейс вовремя?» и таким образом получить последнюю информацию о нём, указав авиакомпанию, пункты отправления и назначения.

Для прогнозирования вероятных задержек авиарейсов поисковый гигант использует технологию машинного обучения и данные, полученные от запрашиваемой авиакомпании. Google обещает, что её система даёт прогнозы с точностью до 85%. Вдобавок пользователи получат информацию о том, почему рейс может быть задержан, причём такие уведомления будут приходить раньше, чем это сделает авиакомпания.

На текущий момент все существующие сервисы и службы предупреждают о фактической задержке авиарейса. К примеру, Apple отправляет Push-уведомление при наличии у вас электронного посадочного талона, а большинство авиакомпаний оповещают своих клиентов через собственные приложения, по электронной почте или по телефону. Подход Google заключается в том, что компания прогнозирует вероятность задержки до того, как о ней фактически будет объявлено.

Источник: The Verge