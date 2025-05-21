Google Beam представляет футуристические 3D-видеозвонки — с голосовым переводом

Раздел Технологии выходит при поддержке

Несколько лет назад Google представил Project Starline, эксперимент по переосмыслению видеозвонков. Он трансформировался в «новую платформу 3D-коммуникаций» Google Beam.

Технология Beam реалистично имитирует объемный вид собеседников друг для друга. Она использует шесть камер для съемки человека с разных ракурсов, и с помощью искусственного интеллекта Google создает его 3D-образ в реальном времени.

Со сцены Google I/O Сундар Пичаи рассказал, что Google Beam почти идеально, «до миллиметра», отслеживает движения головы Точность и натуральность создает гораздо более глубокое погружение в разговор, в котором собеседники могут считывать невербальные сигналы.

«Целью было создать ощущение пребывания в одной комнате с кем-то, даже если вы находитесь далеко друг от друга. Мы продолжаем совершенствоваться в техническом плане, и сегодня готовы объявить о следующем разделе нашей деятельности», — сказал Пичаи.

Google объединила усилия с HP, чтобы выпустить первые устройства Google Beam уже в этом году. Пичаи говорит, что HP поделится более подробной информацией о будущих устройствах в ближайшие недели.

В своем блоге Google отмечает, что технология также будет применять натуралистический голосовой перевод, уже внедрен в Google Meet. Таким образом, Beam убирает не только пространственный, но и языковой барьер в общении. Также компания работает с партнерами над внедрением Beam в корпоративную среду.

Источники: Google, Google I/O

Раздел Технологии выходит при поддержке

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