Google «безусловно испортила» генерацию изображений силами Gemini ─ сооснователь компании Сергей Брин

Сооснователь Google Сергей Брин провел встречу с предпринимателями в AGI House, где разработчики тестировали модель искусственного интеллекта Google Gemini.

Отвечая на вопросы, Брин обсудил влияние искусственного интеллекта на поиск и то, как Google может сохранить свои лидерские позиции на своем основном рынке, поскольку искусственный интеллект продолжает развиваться. Он также прокомментировал ошибочный запуск в прошлом месяце генератора изображений Google, который компания временно ограничила после того, как пользователи обнаружили исторические неточности и сомнительные ответы.

«Мы определенно испортили генерацию изображения», — сказал Брин в субботу. «Я думаю, что это было в основном из-за небрежного тестирования. Безусловно, по уважительным причинам это расстроило многих людей».

50-летний Сергей Брин также сказал группе энтузиастов искусственного интеллекта, что он вернулся из отставки, «потому что траектория ИИ такая захватывающая».

Брин был соучредителем Google вместе с Ларри Пейджем в 1998 году. Он покинул пост президента Alphabet в 2019 году, хотя остается членом правления и главным акционером с долей в компании стоимостью около $100 млрд. Он вернулся к работе в компании, чтобы помочь укрепить позиции Google на гиперконкурентном рынке ИИ.

Относительно недавних проблем с Gemini, которые привели к ложным результатам изображения, Брин сказал, что компания не совсем уверена, почему ответы имеют левый уклон в политическом смысле.

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«Мы не до конца поняли, почему во многих случаях он наклоняется влево», но «это не наше намерение», — сказал он.

Компания недавно повысила точность на 80% в определенных внутренних тестах, добавил Брин. В то же время он соглашается, что ИИ иногда работает не совсем корректно. По его словам, галлюцинации или ложные ответы на запрос пользователя все еще являются «большой проблемой».

Источник: cnbc

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