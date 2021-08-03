Google будет продавать Pixel 6 и Pixel 6 Pro как минимум в этих восьми странах

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Google завела на официальном сайте своего магазина отдельные странички для грядущих флагманских смартфонов Pixel 6 и Pixel 6 Pro, которые выйдут этой осенью. Помимо известных данных, там можно найти информацию о странах, в которых будут продаваться новые гуглофоны.

В Украине смартфоны Pixel 6 и Pixel 6 Pro, как и другие устройства Google, официально продаваться не будут, но после официального старта продаж их можно будет купить как минимум в этих восьми странах:

Не исключено, что в будущем этот список будет расширен.

В рамках вчерашнего предварительного анонса Google показала дизайн Pixel 6 и Pixel 6 Pro, а также раскрыла лишь некоторые ключевые характеристики и особенности — мы рассказывали обо всем еще вчера.

Подробностей о ценах Pixel 6 и Pixel 6 Pro пока нет, но глава аппаратного направления Google назвал телефоны «устройствами с премиальной ценой». То есть, дешевыми они точно не будут (900-1000 долларов). Цена актуальной модели Pixel 5 в США начинается от $699.

Полноценный анонс Pixel 6 и Pixel 6 Pro состоится на осенней презентации Google, которая ожидается в октябре.