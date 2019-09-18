Google будет выделять важные фрагменты видео в поисковой выдаче





Веб-поиск позволяет также находить видео по теме запроса. Но это не особо помогает, если ролик длинный, а пользователь ищет лишь определённый его фрагмент. Потому приходится терять время на дополнительный поиск необходимой информации уже в самом видео.

Теперь поисковая система Google помогает решить эту проблему. Веб-поиск получил возможность выделять специфические моменты в видео на основании временных отметок, созданных автором ролика. Благодаря этому можно сразу же открыть нужный этап в инструкции по ремонту или любимую песню в длинном концерте.

Первоначально индексирование видео будет доступно только для поиска на английском языке, в результаты которого включены видео с YouTube. При этом Google стимулирует авторов добавлять временные отметки в их ролики. Однако поисковик не просто полагается на временные метки в описании видео. Компания также предлагает различным провайдерам контента добавить структурированные данные в видео, чтобы облегчить их обработку. Такие партнёры как CBS Sports и NDTV смогут предоставить расширенный поиск «в ближайшее время».

Источник: Engadget