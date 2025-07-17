Google будет звонить за вас в магазины

Несколько лет назад Google продемонстрировала публике технологию Duplex AI, которая с помощью ИИ, способна совершать звонки самостоятельно. Недавно история получила продолжение, теперь этот функционал доступен в обычном поиске Google.

Раздел Технологии выходит при поддержке

Касаемо Duplex AI следует уточнить, что технология уже некоторое время используется в смартфонах Pixel и устройствах на iOS через Google Assistant. Но в своем последнем обновлении, поисковый гигант сообщил, что внедрит ее аналог и в уже привычный поисковый сервис.

По сути, это ИИ-помощник, который самостоятельно может совершать телефонные звонки местным компаниям от имени пользователя. При необходимости, он может поинтересоваться ценами, предложениями и наличием товара, при этом голос будет использовать, как заявляется, естественный.

Новая опция доступна в результатах поиска под названием «Поручить ИИ проверить цены». Далее нужно будет заполнить специальную форму с деталями о необходимом товаре или услуге и просто отправить запрос. ИИ-помощник свяжется с необходимыми компаниями, консолидирует все необходимые данные о товарах и услугах и пришлет результаты поиска в виде SMS или на почту.

Примером его работы может быть поисковый запрос в виде «найти парикмахерскую рядом со мной». После получения запроса, помощник задаст несколько уточняющих вопросов таких как, например, нужна мужская, или женская стрижка, желаемое время и т.д. и примется за поиск.

Функция доступна для всех пользователей США. Однако для подписчиков Google AI Pro и AI Ultra географические лимиты расширены. Также известно, что все автоматические звонки будут записываться для дальнейшего анализа и усовершенствования будущего поиска.

Creators — агентство международного PR для технологических и B2B-компаний PR для компаний и их лидеров Организация интервью в медиа, подкастах, выступлений на конференциях Европа, Азия, Америка Узнать больше

Помимо этого, заявлена поддержка новейшей модели ИИ Gemini 2.5 Pro, но доступна она только для подписчиков Google AI Pro и AI Ultra. Gemini 2.5 Pro была анонсирована в марте этого года, ее основным профилем являются сложные ИИ-запросы (математика, программирование и прочее).

В заключение, сам ИИ-поиск получит более глубокий режим, который поможет найти максимально углубленную информацию, с учетом научных исследований на различные темы. Правда и этот функционал доступен все тем же Google AI Pro и AI Ultra аккаунтам с выбранным экспериментальным режимом ИИ в Search Labs.

Источник: Neowin